أدوبي تُعلن عن تطبيقها الجديد Photoshop Camera على أندرويد و iOS

Photoshop Camera “فوتشوب كاميرا” تطبيق جديد تُقدّمه شركة أدوبي لحملة الهواتف الذكية.

أعلنت شركة أدوبي عن تطبيقها الجديد الذي حمل اسم Photoshop Camera، وهو قادم بمزايا قوية وفريدة من نوعها، ويمكن تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق كاميرا ذكي مجاني يُتيح لك إضافة أفضل الفلاتر والتأثيرات لصورك، والأهم من ذلك، أنه يدعم رؤية التأثيرات والفلاتر في الوقت الحالي، أي قبل التقاط الصورة.

كما وتتوفّر في تطبيق Photoshop Camera ميزات مدهشة مدعومة من الذكاء الاصطناعي، مما سيُساعدك على التقاط صور رائعة، ناهيك عن تقديمه لإصلاحات سريعة مثل التحكم التلقائي في درجة اللون والتحكم في الصورة.

وليس هذا فحسب، حيث ان التطبيق مصمم على منصة Sensei AI الخاصة بأدوبي مما سيدعم التعرّف على مجموعة من الأشياء مثل النطاق الديناميكي والدرجات اللونية في الوقت الحالي، فضلًا عن حفظه نسخة من الصورة دون أي تعديلات، لذلك لا داعي للقلق بشأن التقاط صور متعددة لمشهد واحد.



أخيرًا، أشارت شركة أدوبي بأن تطبيقها Photoshop Camera متاح كنسخة معاينة “تجريبية” سواء على نظام أندرويد أو نظام iOS، كما وتتوفّر نسخة تسجيل مُسبق على متجر جوجل بلاي، على أن يكون متوفّر وبشكل رسمي للجميع في وقت ما من هذا العام.

المصدر:

أدوبي (1) ، أدوبي (2)