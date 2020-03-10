watchOS 7 سيوفر خاصية تتبع النوم وواجهة Infograph Pro وعدد من الميزات الجديدة

في متابعة للتسريبات التي طالت نظام تشغل الآيفون بنسخته القادمة iOS 14 سابقاً ونظام ساعة آبل الذكية watchOS 7 أشار موقع 9to5Mac اليوم إلى أن الشركة الأمريكية ستحدث تغييراً جوهرياً في نظام ساعتها الذكية عبر إضافة العديد من المزايا التي افتقدها النسخ السابقة مع بعض التحديثات الأخرى.

أول تلك الميزات المتوقع إطلاقها مع نظام watchOS 7 هي خاصية تتبع النوم والتي جاء التبوء بها وفقاً لتسريبات بعض أكواد نسخة iOS 14 ، حيث ستدعم آبل تطبيق Health على الآيفون بخاصية تتبع النوم التي من شأنها أن تعمل على تحسين مدة النوم وكفائته لدى المستخدمين.

ومن الميزات المضافة الأخرى إمكانية مشاركة واجهة الساعة مع الأصدقاء والعائلة والتي بطبيعة الحال ستتيح لمستخدمي ساعة آبل تبادل ومشاركة الواجهات عن طريق التطبيق عبر نظام iOS؛ مع توقع عدم شمول الميزة كافة الواجهات.

كما أشار الموقع إلى أن watchOS 7 سيتضمن واجهة جديدة “Infograph Pro” تحوى على ميزة تاكيمتر “tachymeter” المستخدمة في ساعات العقارب للتحويل وقياس السرعة والمسافة المقطوعة بناءً على الزمن الذي يشير إليه عقرب الثواني على إطار التاكميتر.

وقال الموقع أيضاً أن نسخة نظام ساعة آبل المحدثة ستُمكن الآباء من التحكم بساعات أطفالهم وتحديد بعض المهام عليها.

ومن المفترض أن تقوم آبل بالإشارة لبعض التحديثات الجديدة سواء في نظام iOS 14 أو watchOS في شهر يونيو القادم خلال مؤتمر المطوريين السنوي 2020 WWDC لكنها لم تكشف عن موعده حتى الآن؛ والذي يعني بكل تأكيد أن تفشي فايروس كورونا وما يشهده العالم حالياً على إثره كان له جل الأثر في بقاء موعد المؤتمر مبهماً للحظة.

المصدر

9to5Mac