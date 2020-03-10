iOS 14 سيقدم دعم أفضل للفأرة على آيباد

كانت آبل قد أتاحت دعم استخدام الفأرة مع حواسب آيباد لاسلكياً عبر نظام التشغيل iPadOS 13، لكنها كانت المرة الأولى وتنقصها الكثير من الأمور لاسيما الوصول إليها صعب. الآن مع التحديث الرئيسي القادم لنظام iOS 14 سيكون هناك دعم أفضل وتغييرات في شكل المؤشر.

بداية لو كنت ممن يستخدمون حواسب ماك، فإن تجربة استخدام الفأرة نفسها ستكون على أجهزة آيباد. والآن هناك عدة أشكال للمؤشر تظهر حسب الشيء الذي تم وضع المؤشر عليه مثل التحول من السهم إلى شكل اليد عند وضعه فوق رابط، بينما كان سابقاً الشكل موحد مهما كان العنصر الذي تم وضع الفأرة عليه.

على سبيل المثال لو لم تحرك الفأرة أو تضغط على trackpad فإنه بعد ثواني سيختفي المؤشر ليتيح لك مساحة أفضل للرؤية.

كما تعمل آبل على تطوير دعم مشابه لما هو الحال في ماك عند الضغط باصبعين لتفعيل الضغط بالزر الأيمن للفأرة.

وسيكون هناك دعم لطرازين جديدين من لوحات المفاتيح الخارجية الذكية، وتحدثت سابقاً بعض المصادر عن وجود تسريبات حول لوحة مفاتيح مضمن فيها trackpad.