iOS 14 سيتيح لك تصفح التطبيقات على شكل قائمة عمودية

مازالت المزيد من التلميحات الجديدة تنكشف في نظام آبل الجديد iOS 14، حيث أشارت بعض المصادر إلى طريقة جديدة في عرض التطبيقات وتصفحها وهو شكل القائمة أي تظهر الأيقونات ضمن قائمة يتم تصفحها عمودياً من الأسفل للأعلى، بدلاً من الشكل المعتاد حالياً على شكل صفحات أفقية بجانب بعضها البعض.

وتعتزم آبل إتاحة فرز التطبيقات وفق عدة معايير مثل التطبيقات التي تحوي إشعارات غير مقرؤة، أو التطبيقات المستخدمة حديثاً بحيث تكون أعلى الترتيب لسهولة الوصول إليها، بدلاً من اختلاطها بباقي التطبيقات والترتيب الأبجدي.

كما ستضيف آبل بعض الذكاء الصنعي ليقترح لك سيري تطبيقات معينة وفق النشاط الذي تقوم به، مثل أن يقترح تطبيق الموسيقى في حال كنت في النادي الرياضي.

تدعم آبل طريقة العرض على شكل قائمة List View في ساعتها الذكية، لكنها لا تسمح بهذه الإمكانيات الجديدة من الفرز.

بالطبع يوفر أندرويد مثل هذه الخاصية بترتيب أيقونات التطبيقات وخصائص أخرى كثيرة عبر تطبيقات اللانشر الخارجية منذ سنوات طويلة.