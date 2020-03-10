كورونا يمنع كاديلاك من إطلاق سيارتها الكهربائية رباعية الدفع “Lyriq”

ألغت شركة كاديلاك علامة السيارات الفاخرة والتابعة لمجموعة جنرال موتورز حدث إطلاق سيارتها الكهربائية Lyriq والتي كان من المفترض إطلاقها في 2 إبريل القادم؛ لكن أزمة تفشي الفايروس المستجد “كورونا”حالت دون ذلك كما أعلنت الشركة.

وكانت جنرال موتورز قد أعلنت عن سيارة كاديلاك Lyriq الأسبوع الماضي في في حدث EV Day الذي أقيم في مدينة Warren في ولاية ميشيغان الأمريكية؛ لتكون هي السيارة الكهربائية الأولى الفاخرة من كاديلاك ذات الدفع الرباعي وتمهد الطريق لسلسة واسعة من السيارات الكهربائية تحت العلامة التجارية الفاخرة كما تخطط الشركة.

وعلق مدير المنتجات والتطوير في الشركة Michael T. Albano على قضية إلغاء الإطلاق للسيارة الجديدة قائلاً بأن سلامة الحضور والضيوف والكواد الصحفية هي أولوبتنا مشيراً إلى توصلهم لهذا القرار بالتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي.

والجدير بالذكر أن إلغاء جنرال موتورز حدث إطلاق Lyriq جاء بعد أسبوعين فقط من إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارت الذي يعد من أهم المعارض في هذا المجال عالمياًُ وطبعاً كان الإلغاء لنفس الأسباب.

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المصدر

The Verge