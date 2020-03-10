إيلون ماسك يحتفل بإنتاج تسلا سيارتها الكهربائية رقم مليون

احتفل إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تصينع السيارات الكهربائية “تسلا” بتصنيع شركته السيارة رقم مليون عبر صورتين نشرهما على حسابه الرسمي في تويتر.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

وهنئ ماسك في التغريدة المرفقة مع الصور فريق العمل في الشركة بوصولهم إلى السيارة المصنعة رقم مليون؛ حيث تظهر سيارة تسلا Model Y في كلتا الصورتين لتبدو وكأنها هي صاحبة الفضل في تحقيق الشركة لهذا الرقم خلال مدة قصيرة مقارنة بعمر الشركة واختصاصها في تصنيع السيارات الكهربائية فقط.

وكانت شركة تسلا قد أطلقت أول سيارة للمستهلكين في عام 2008 حيث حملت اسم Roadster وبعد 12 عام تقريباً ها هي تنتج سيارتها الكهربائية رقم مليون؛ ليعد ذلك بمثابة نجاحاً يشهد له للشركة ومديرها التنفيذي بوصولها للهدف المحدد مسبقاً وخلال ظروف صعبة يمر بها العالم حالياً.

وفي إكمال لخطة الشركة التوسعية تسعى تسلا لافتتاح مصنع Gigafactory جديد والرابع لها في العاصمة الألمانية برلين حيث أنها تحضر حالياً للموقع بعد حل بعض الأمور القضائية العالقة بما يخص البيئة.

فيما أعلنت الشركة خلال نتائجها المالية الأخيرة أنها تسعى لشحن 500 ألف سيارة عالمياً خلال العام الجاري؛ وذلك يفوق ما نجحت الشركة في شحنه العام الماضي بأكثر من 100 ألف سيارة؛ في الوقت الذي يتوقع فيه أن يتم شحن Model Y للمستهليكن خلال الشهر الجاري بدلاً من الموعد الأصلي المحدد مسبقاً في خريف 2020.

مواضيع ذات صلة:

باناسونيك تفض شراكتها مع تسلا في تصنيع ألواح الخلايا الشمسية

المصدر

Twitter