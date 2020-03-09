أمازون ستبيع نظام المتاجر بدون محاسب لشركات التجزئة

قريباً ستنتشر أكثر المتاجر التي لا تحوي نقطة بيع ولا محاسب، وذلك بعد أن قررت أمازون بيع نظامها لمتاجر Amazon Go لشركات أخرى متخصصة في قطاع التجزئة.

وأبدت العديد من شركات متاجر التجزئة اهتمامها بالحصول على نظام أمازون، ومن المتوقع أن تطلق الشركة اليوم موقع ويب للترويج للنظام ويمكن من خلاله للشركات الأخرى الاستفسار عن النظام والتعرف على تفاصيله الكاملة.

ويستخدم نظام أمازون للمتاجر بلا نقطة بيع ولا محاسب مزيج من التقنيات والأجهزة. هناك كاميرات موضوعة في السقف، وحساسات وزن على الأرفف تتبع تلقائياً المنتجات التي يختارها الزبون، كما أن هناك حساسات تتبع حركة لمراقبة تحرك الزبون داخل المتجر.

وبعد الانتهاء من التسوق ومغادرة المتجر يتم إصدار فاتورة بالمشتريات وإرسالها للزبون عبر البريد ووضعها في حسابه لدى أمازون.

أطلقت أمازون هذا النظام من المتاجر لأول مرة قبل ثلاثة أعوام ولديها الآن متاجر تعمل به في 26 موقع مختلف داخل الولايات المتحدة الأميركية.

بحسب رويترز فإن أمازون ستبيع النظام للمتاجر الاخرى مع اختلافات بسيطة، فبدلاً من أن يقوم حساس بالتعرف على دخول الزبون الذي يحمل بجيبه هاتفه ولديه تطبيق أمازون وتتبعه عبر GPS، فإنه سيحتاج لإدخال بطاقة ائتمان عند البوابة الرئيسية.

وستقوم أمازون بتركيب الكاميرات والحساسات اللازمة في متاجر الشركات التي تشتري النظام.

كشفت تقارير سابقة عن إمكانية بيع أمازون لنظامها للشركات والمتاجر الأخرى، وبعض المصادر تحدثت عن أن بعض المطارات حول العالم قد تكون من أوائل المهتمين بهذا النظام للمتاجر.

لا معلومات بعد حول السعر الذي ستتقاضاه أمازون لقاء تقديم نظامها، أو طريقة التحاسب, لكن من المؤكد أنه سيزيد من الطلب على خدمات أمازون السحابية كونها تعتمد عليها.