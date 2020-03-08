هواوي تتوقع تراجع حاد في مبيعاتها بسبب الحظر الأميركي

كشفت مصادر مطلعة أن هواوي خفضت توقعاتها للمبيعات بسبب الحظر الأميركي عليها، وتتوقع الشركة تراجع مبيعاتها من الهواتف الذكية بنسبة 20% هذا العام وهو تراجع حاد لم تعتد عليه الشركة.

السبب الرئيسي في التراجع أن الحظر الأميركي على الشركة منع شركات أميركية هامة مثل جوجل التعاون معها وإدراج خدماتها في هواتفها الذكية.

وكانت هواوي قد بلغت مبيعاتها من الهواتف الذكية العام الماضي نحو 240 مليون هاتف، ولكنها تتوقع هذا العام ببيع 190 مليون هاتف فقط.

مع أن هواواي أطلقت بعض هواتفها الرائدة مثل P30 Pro وغيرها تحوي خدمات جوجل قبل سريان تطبيق الحظر عليها.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن الإصدار الجديد منه P40 Pro في يوم 26 مارس الجاري.

يبدو أن الحظر الأميركي سيحقق أحد أهدافه وهو تقييد نمو هواوي وذلك من خلال خفض مبيعاتها كون الولايات المتحدة الأميركية تجد فيها شركة تهدف لأغراض تجسسية لصالح الصين.

وأيضاً ستخفض من مساهمة الشركات التقنية الأميركية في تحقيق الصين لأهدافها التجسسية والمهددة للأمن القومي الأميركي، على حد زعمها.

الجدير بالذكر أن هواوي مازالت تتمتع بمبيعات قوية حول العالم بما فيها في الصين ودول أخرى، وبالرغم من الحظر الأميركي فإنها تنافس اللاعبين الكبار مثل آبل وسامسونج.