إزالة جميع تطبيقات التقييم Antutu من متجر جوجل بلاي

جوجل تُزيل تطبيقات Antutu من متجرها الرئيسي، ويأتي ذلك كجزء من حملة على المُطوّر Cheetah Mobile.

يُعدّ Antutu أحد أكثر خدمات التقييم شعبية بين مستخدمي أندرويد، حيث تمنحهم وسيلة سهلة لمقارنة أداء هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، ومع ذلك فقد تم إزالة جميع التطبيقات المُطوّر وعددها ثلاثة، ويأتي ذلك ضمن حملة تُنفّذها جوجل على التطبيقات المُطوّرة بواسطة المُطوّر الشهير Cheetah Mobile، وفي هذا السياق، تضمنت التطبيقات المتأثرة Antutu3DBench و AntutuBenchmark و AItutuBenchmark.

ووفقًا لخدمة AppBrain للتحليلات، كان آخر تحديث لهذه التطبيقات في الثالث عشر من شهر فبراير الماضي، أما التطبيق الرئيسي Antutu فكان آخر تحديث له يوم 7 من نفس الشهر، بالتالي ليس من الواضح متى تمت عملية الإزالة بالضبط.

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بدوره أيضًا ووفقًا للمصدر، فقد تم التواصل مع Antutu للسؤال عن سبب الإزالة، ولكن بالنظر إلى رابط الخصوصية فهو يُشير إلى موقع Cheetah Mobile، وهذا يعني Antutu مملوكة لشركة CM على الأرجح، ومن المعروف للجميع أن جوجل قامت بحملة شرسة على جميع تطبيقات Cheetah Mobile وتم سحبها الشهر الماضي من متجر جوجل بلاي.

أخيرًا، يبدو أن AnTuTu قد لاحظت الإزالة، وحاليًا تم استبدال بعض روابط تنزيل التطبيقات المتاحة على متجر بلاي في موقعها بروابط APK مباشرة، ونحن بدورنا إذ نوصي دائمًا بالحظر عند التعامل مع تطبيقات مُزالة من المتاجر الرسمية.

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