أوبو تكشف عن أولى ساعتها الذكية Oppo Watch بسعر 220 دولار

خلال الحدث الرسمي اليوم الذي كشفت فيه أوبو رسمياً عن نسختي Find X2 أعلنت الشركة أيضاً عن أولى ساعتها الذكية في السوق Oppo Watch والتي تبدو لحد كبير شبيهة بساعة آبل.

الساعة الجديدة Oppo Watch تعمل بمعالج كوالكوم المخصص للأجهزة القابلة للارتداء Snapdragon Wear 2500 متوافق مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت وذاكرة تخزين خارجية 8 جيجا بايت.

الساعة تقوم بالعديد من الوظائف المهمة والمخلتفة والتي منها إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر eSIM وأيضأ الدفع عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC بالإضافة للوظائف الرياضية والتعقب. والتي تشمل مراقبة معدل ضربات القلب والأداء الرياضي ونتائج التمارين كما توفر ميزة تعقب النشاط الجسدي أثناء النوم؛ إلا أنها تفقد ميزة أساسية في المنافسة مع Apple Watch Series 4 وهي التخطيط الكهربي للقلب.

وتأتي الساعة بحجمين مختلفين الأول 46مم مع شاشة AMOLED بقياس 1.91بوصة وبطارية قادرة على المكوث لأكثر من 40 ساعة على الشحنة الواحدة.

أما الحجم الثاني فهو 41مم وبشاشة من نفس النوع لكن بقياس 1.6 بوصة يمكنها المكوث حتى 24 ساعة على الشحنة الواحدة.

فيما تدعم كلتا الساعتين معيار شحن أوبو السريع VOOC والذي يوفر 50% شحن للبطاية في غضون 17 دقيقة حسب ما قالت الشركة، وتتمتع كلتا الساعتين بمقاومة للماء 5ATM لنسخة 46 مم و 3ATM للأصغر حجماً.

السعر والتوفر في السوق

ستتوفر الساعة للطلب المسبق في السوق الصيني بداية من اليوم فيما سيتم إطلاقها في 24 مارس حيث سيبلغ سعر الساعة الأكبر حجماً 290 دولاراً بينما الأخرى الأصغر سيبلغ سعرها 220 دولاراً.

المصدر

Engadget