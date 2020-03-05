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ِشركة سامسونج تطلق رسمياً سلسلة أجهزة تلفاز 2020
أجهزة تلفاز QLED بدقة 4K و 8K وبأسعار تبدأ من 1000 دولار
أطلقت شركة سامسونج رسمياً سلسلة أجهزة تلفاز 2020 الجديدة اليوم، والتي تحمل شاشات بدقة 8K بشكل أكبر وملحوظ عن العام الماضي بالإضافة لتلك الأخرى المدعومة بـ 4K.
من ضمن الأجهزة التي أطلقتها الشركة الكورية سلسلة أجهزة التلفاز الرائدة Q950TS التي تم الكشف عنها سابقاً في معرض CES وتدعم 8K حيث تتميز بحوافها الضئيلة جداً وشاشاتها التي تعطي كافة الواجهة.
وأشارت الشركة أن المستهلك في حال مشاهدته التلفاز عن بعد 3 إلى 4 أمتار لن يلحظ وجود الحواف ابداً وتظهر الشاشة وكأنها تطفو في الهواء.
وتماشياً مع حاحة المستهلكين في ظل عدم توفر محتوى 8K بكثرة وارتقاع سعر هذه النوع من أجهزة التلفاز والشاشات بالمقارنة مع إمكانية المستهليكين كان لابد من تركيز سامسونج على سلسلة 4K.
والتي بطبيعة الحال ستكون هدفاً لمحبي الألعاب وهواة تحديث وحدات الألعاب المختلفة ولاسيما أنها ستأتي بنسخة العام سواء من سوني أو مايكروسوفت بمواصفات جبارة وتحديثات كبيرة.
حيث كشفت سامسونج بعض التفاصيل حول أسعار وقياسات أجهزتها للعام 2020 كما تظهر القائمة التالية:
4K
- Q90T: 55, 65 ($2,500), 75, 85 inches
- Q80T: 49 ($1,100), 55 ($1,300), 65 ($1,800), 75 ($2,800), 85 ($4,000) inches
- Q70T: 55 ($1,000), 65 ($1,300), 75 ($2,200), 82, 85 ($3,300) inches
- Q60T: 43, 50, 55, 58, 65, 75, 85 inches
8K
- Q950TS: 65, 75, 85 inches
- Q900TS: 65, 75, 85 inches
- Q800T: 65 ($3,500), 75 ($5,000), 82 ($7,000) inches
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