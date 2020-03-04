ون بلس تُطلق تطبيقها الخاص لإدارة الملفات على متجر جوجل بلاي

بهدف الحصول على تحديثات أسرع، ون بلس تُوفّر تطبيقها لإدارة الملفات على متجر الأندرويد جوجل بلاي.

لدى شركات تصنيع أجهزة أندرويد ثلاث استراتيجيات خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديث التطبيقات الخاصة بهم، الأولى متمثّلة بتحديث هذه التطبيقات مع تحديث النظام، الثانية متمثلة في إطلاق هذه التحديثات عبر متجرهم الخاص، أما الثالثة فهي عبر توفير التطبيقات على متجر جوجل بلاي، لتكون الأخيرة الحل الأكثر ملائمة للجميع.

وهذا ما لمسناه حقًا مع جميع شركات تصنيع الهواتف، على رأسها شركة ون بلس، فعلى سبيل المثال، هناك تطبيق المعرض الخاص بها على متجر جوجل بلاي، كذلك تطبيق الطقس والعديد من التطبيقات الأخرى.

في غضون ذلك، أعلنت شركة ون بلس عن توفّر أحد تطبيقاتها على متجر جوجل بلاي، وهو تطبيق إدارة الملفات، وبهذه الخطوة ستكون عملية تحديث التطبيق أسهل وأسرع، وخاصةً عند مقارنتها بطريقة التحديث عبر تحديث النظام بالكامل.

من جانبه أيضًا، يأتي تطبيق مدير الملفات بشكل مُسبق على جميع هواتف ون بلس “OnePlus”، ومعه سيتمكّن المستخدم من تصفح وإدارة الملفات المحلية حسب النوع أو التسلسل الهرمي للتخزين، كذلك نقلها بسرعة بين جهازين قريبين، فضلًا عن قفل وأرشفة أي ملف يريده.

أخيرًا تطبيق مدير الملفات “File Manager” هذا متوافق فقط مع هواتف شركة ون بلس، لذا لا يمكنك تثبيته وتجربته على الهواتف الأخرى، كما ولا يزال العديد من التطبيقات الأخرى غير متوفّرة في متجر جوجل بلاي، مثل تطبيق الكاميرا والساعة وجهات الاتصال والملاحظات وكذلك الرسائل ومسجّل الشاشة وأكثر.

تحميل تطبيق مدير الملفات على أندرويد.