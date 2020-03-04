شركة أمازون تؤكد إصابة أحد عامليها في الولايات المتحدة بفايروس كورونا

أشار تقرير لـ Bloomberg أن شركة أمازون قامت بإرسال بريد إلكتروني لموظفيها في الولايات المتحدة تعلمهم بأن نتائج التشحيص لأحد موظفيها العاملين في ولاية ستايل كانت إيجابية مما يعني إصابته بفايروس كورونا.

حيث يعمل الموظف في مكتب South Lake Union ورقد في المنزل بتاريخ 25 فبراير الماضي كما قالت الشركة، وذكر التقرير أن هذا الموظف لا يعد الأول بين طاقم موظفي الشركة المصابين حيث تم تشخيص اثتين أخرين بالمرض في إيطاليا سابقاً وعلى إثره قامت الشركة بتحديد رحلاتها وأعلنت انسحابها من مؤتمر مطوري الألعاب GDC.

وتعد شركة أمازون من أكبر الشركات العالمية التي يتم تسجيل إصابات لموظفيها بفايروس كورونا COVID-19 ولعل موقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة لعب دوراً في هذا الصدد حيث تم تسجيل 9 وفيات في واشنطن حتى الآن. وقالت الشركة تعقيباً على إصابة الموظف أنها تقدم الدعم له بينما مازال تحت الحجر الصحي.

وعلى سياق مشابه ومع توسع رقعة تفشي الفايروس عالمياً وتسجيل عدداً من الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة أعلنت شركة جوجل عن إلغائها أهم مؤتمراتها السنوية I/O 2020 كخطوة احترازية للحد من مخاطر إصابة أناس جدد بالمرض والمحافظة على سلامة الحضور والضيوف.

المصدر

Bloomberg