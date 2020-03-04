رسميًا تطبيق واتساب يدعم الوضع المظلم لجميع المستخدمين

بعد ظهور معاينات ونسخ اختبار، هاهي واتساب تُتيح الوضع المظلم وبشكل رسمي لجميع مستخدمي أندرويد و iOS.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت خدمة واتساب تترأس الأخبار، وذلك فيما يخص بدعم تطبيقها للوضع المظلم “السمة الداكنة”، حيث كان بإمكان جميع مستخدمي أندرويد وبواسطة “أحدث إصدار تجريبي” لتطبيق واتساب، كان بإمكانهم تجربة الوضع المظلم، الآن وبشكل رسمي أتاحت الشركة هذا الوضع لجميع المستخدمين سواء أندرويد أو ايفون.

ومما لاشك فيه، أصبح الوضع المُظلم خلال العام أو العامين الماضيين الميزة الأكثر طلبًا في التطبيقات، ولذلك نجد جميع الشركات وفرق العمل تعمل جاهدةً على تحسين هذا الوضع، الأنيق من ناحية، ومن ناحية أخرى الأمثل للعيون.

على أي حال، كان التركيز الرئيسي لواتساب فيما يتعلق بالوضع المُظلم، هو التقليل من إجهاد العين وتحديدًا في البيئات المنخفضة الإضاءة، ولهذا الأمر وعلى عكس التطبيقات الأخرى، استخدمت الشركة خلفية رمادية داكنة بدلًا من التباين الحاصل في اللون الأسود والأبيض الذي قد يؤدي بطبيعة الحال إلى إجهاد العين.

علاوة على ذلك، ستُلاحظ وجود تطابق مع ظلال الخلفيات الرمادية الداكنة لتناسب نظام التشغيل، وكما هو ملاحظ في الصور أعلاه،ولتنشيط هذه الميزة في أندرويد 10 و iOS 13، ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات النظام وتمكين الوضع المُظلم من هناك، ولمستخدمي أندرويد 9 يمكنهم الانتقال إلى إعدادات واتساب ومن ثم الدردشة وصولًا إلى السمة واختيار “مظلم”.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذا التحديث متاح حاليًا لجميع مستخدمي أندرويد و iOS، ولتحميله انتقل إلى صفحة تطبيق واتساب سواء على متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

المصدر:

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