رسميًا اللعب المتعدد في Mario Kart Tour سيكون متاح في 8 مارس الحالي

أعلنت شركة نينتندو “Nintendo” وبشكل رسمي عن دعم اللعب المتعدد في لعبتها Mario Kart Tour يوم 8 مارس الحالي.

في سبتمبر من العام الماضي، أعلنت شركة نينتندو “Nintendo” عن إطلاق لعبتها Mario Kart Tour على كلٍ من أندرويد و iOS، وكان من الواضح للجميع بعدم دعم Mario Kart Tour اللعب المتعدد عبر الإنترنت، لتظهر مرة أخرى الشركة وتُطلق نسخة اختبار أولى خاصة بالمستخدمين المشتركين قادمة بهذا الدعم، ثم في يناير من هذا العام أطلقت نسخة تجريبية ثانية متاحة لجميع المستخدمين.

الآن، وبعد عملية الاختبار الذي استغرقت أشهر عدّة، أعلنت نينتندو وعبر تغريدة لها، أن اللعب المتعدد عبر الإنترنت سيكون متاح وبشكل رسمي للمستخدمين يوم 8 مارس، أي بعد أربع أيام من الآن، وبنفس الوقت أشارت الشركة، أنه بالإمكان التنافس ضد سبعة لاعبين آخرين، سواء كانوا أصدقاء داخل اللعبة أو في مكان قريب أو في جميع أنحاء العالم.

عمومًا، بمجرد وصول التحديث، سيتمكن اللاعبون من التنافس ضد الأصدقاء والعائلة، أو حتى الغرباء وبغض النظر عن موقعهم في العالم، وهذا يعني أن كل شخص سيكون قادرًا على الانتقال إلى مباراة حقيقية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت.

أخيرًا، إذا كنت ترغب في تحسين مهاراتك في السباقات القائمة على التمرير السريع قبل وصول وضع اللعب المتعدد الأسبوع المقبل، فلا تتردد في تثبيت اللعبة من أسفل.



تحميل لعبة MarioKartTour على أندرويد.

تحميل لعبة MarioKartTour على iOS.

المصدر:

Nintendo.