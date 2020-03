تويتر تختبر القصص على شكل تغريدات مؤقتة لمدة 24 ساعة

بدأت تويتر باختبار ميزة جديدة في تطبيقها الرسمي تتيح للمستخدمين نشر تغريدات مؤقتة مثل فكرة القصص، يتم حذفها بعد مرور 24 ساعة من نشرها ويمكن للأصدقاء التفاعل معها بالرموز التعبيرية، وتسميها the fleet.

ولن تظهر التغريدات المؤقتة ضمن الصفحة الرئيسية كباقي التغريدات، بل ستكون هناك أيقونات دائرية مثل ما هو معروف في كل التطبيقات تقريباً، بالضغط على أيقونة أي صديق يظهر لك تغريداته المؤقتة. الأمر أشبه بانستجرام، لكنه هنا على التغريدات.

وبدلاً من نشر تغريدات يراها الجميع ولها مؤشرات رقمية عن عدد إعادة التغريد والإعجاب، الآن مع fleets سيمكنك التعبير أكثر عن نفسك وأنت تدرك أنها ستحذف تلقائياً بعد مرور يوم على نشرها.

ويمكن الرد على الـ fleet أو القصة المنشورة برسالة خاصة أو مجموعة من المشاعر وردود الفعل الجاهزة على شكل رموز تعبيرية.

وتدعم القصة حتى 280 محرف ويمكن بالطبع وضع صورة ثابتة أو متحركة أو فيديو أو تغريدة نصية. ولا يمكنك إعادة تغريد قصة نشرها صديقك لجمهورك، ولا الإعجاب بها.

هذه الميزة الآن قيد الاختبار داخل الشركة وفي البرازيل على عدد معين من المستخدمين، وربما لاحقاً تتسع للمزيد من المستخدمين حول العالم قبل اعتمادها رسمياً.

I know what you're thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts. pic.twitter.com/OaGYZpChcN

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020