قريبًا سيتم إزالة المساعد كورتانا من مايكروسوفت لانشر

بنهاية شهر أبريل سيتم إزالة المساعد الصوتي كورتانا من تطبيق مايكروسوفت لانشر على أندرويد.

لا يخفى على أحد أن المساعد الصوتي كورتانا “Cortana” من مايكروسوفت لم يصل للحصة السوقية المطلوبة للتنافس مع البدائل الأخرى، على رأسها مساعد جوجل وإليكسا من أمازون، ولذلك بدأت مايكروسوفت في التقليل من مساعيها وطموحاتها حول مساعدها الصوتي، وفعليًا قامت بإزالته على أندرويد في العديد من البلدان، والآن هي بصدد القيام بإزالته أيضًا من مُشغّلها المعروف باسم مايكروسوفت لانشر.

في السياق ذاته، كشفت الشركة وعبر مدونتها الرسمية، أن كورتانا تجري إعادة صياغته بشكل كامل، على أن يُقدّم مساعدة إنتاجية شخصية محسّنة وسلسة، مع التركيز على مهام مثل التذكيرات وإدارة التقاويم ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك، وبنفس الوقت تتم إزالة بعض الوظائف مثل التحكم في تشغيل الصوتيات والمزيد.

أخيرًا، أشارت الشركة بالموعد المحدد لإيقاف تشغيل خدمات المساعد الصوتي في لانشرها على أندرويد بحلول نهاية أبريل القادم، ولا يزال بإمكان أولئك الذين يرغبون في متابعة استخدام كورتانا تنزيل التطبيق المنفصل.

المصدر:

Windows Blog.