جوجل ومايكروسوفت تقرران إلغاء مؤتمراتهما بسبب فيروس كورونا

إلغاء مؤتمرات خاصة بشركتي جوجل و مايكروسوفت بسبب فيروس كورونا في الفترة المقبلة وتأجيل محتواهما إلى مؤتمرات أخرى قادمة.

أعلنت شركة جوجل أن مؤتمرها Cloud Next الذي كان من المزمع عقده في سان فرانسيسكو قد تم إلغاءه بسبب تفشي فيروس كورونا، كما أن مايكروسوفت قررت هي الأخرى إلغاء مؤتمرها MVP Summit في سياتل لنفس السبب والحفاظ على سلامة الحضور. لتكمل الشركتان بذلك سلسلة الإلغاءات الكبيرة التي طالت المؤتمرات والفعاليات التقنية منذ بداية الشهر الماضي.

كان مؤتمر جوجل Cloud Next من المفترض انعقاده من 6 إلى 8 أبريل القادم على شكل عدة فعاليات. لكن بعد اتخاذ القرار بإلغائه، قررت الشركة تحويل المحتوى الذي كانت ستقدمه للمشتركين إلى محتوى رقمي للاستفادة منه، وإعادة أموال الاشتراكات لهم وكذلك بدل الإقامة التي قاموا بدفعها عند التسجيل. وسيحصلون بذلك على خيار الوصول إلى المحتوى الرقمي كبديل.

مايكروسوفت من جهتها قررت تحويل محتوى مؤتمرها MVP Summit إلى محتو رقمي هذا العام على غرار ما فعلته جوجل، على أن يكون متاحًا في موعد المؤتمر الأصلي بين 16 إلى 20 مارس الحالي.

وتعتبر هذه المؤتمرات مقدمة لمؤتمرات مايكروسوفت وجوجل الرئيسية من كل عام، والتي تنعقد في شهر مايو للكشف عن أحدث الابتكارات.

حيث هناك مؤتمر Google I/O الذي تكشف فيه عن أحدث تطوراتها التقنية لاسيما على مستوى أنظمة التشغيل وخاصة نظام أندرويد.

فيما يكون على الجهة المقابلة مؤتمر Microsoft Build الذي تعقده الشركة للحديث عن أحدث ابتكاراتها في أنظمة التشغيل والخدمات السحابية.

كانت فيس بوك قد أعلنت عن إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين F8 الأسبوع الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في أرجاء العالم.

وقد سبقه أيضًا إلغاء إحدى أكبر الفعاليات التقنية في العالم والمتمثلة في كونغرس الهواتف العالمي MWC في برشلونة الإسبانية.

المصدر:

The Verge