تطبيق يوتيوب يدعم الآن تصفية القنوات في الاشتراكات والمزيد

حصل تطبيق يوتيوب على تحديث جديد يدعم نظام أندرويد وفيه أصبح بالإمكان تصفية القنوات في الاشتراكات وأكثر.

“لدينا الآن عدّة ميزات جديدة سريعة يتم تشغيلها على تطبيق يوتيوب في أندرويد، والتي نأمل أن تجعل فرز اشتراكاتك أسهل، فضلًا عن المساعدة في التحكم بتجربة التشغيل بشكل أفضل”، هذا ما بدأت به يوتيوب بمناسبة تحديثها الجديد لتطبيقها على أندرويد، والقادم بعدد قليل من المزايا ولكنها مهمة بنفس الوقت.



ولعل أوّل ميزة في هذا التحديث، هي إتاحة التطبيق الآن شريط تمرير متاح في أعلى تبويب “الاشتراكات” ويهدف هذا الشريط إلى تصفية القنوات بهدف الاطلاع على الفيديوهات الجديدة لتلك القناة فقط.

وعند النقر فوق زر “الكل” سيؤدي ذلك إلى إظهار قائمة بجميع القنوات التي اشتركت فيها والتي يمكنك من خلالها الوصول إلى صفحات قنواتها بشكل فردي، ومع ذلك، سيؤدي النقر فوق قناة مباشرة من الشريط إلى ظهور الخلاصة في الأسفل وذلك لعرض فيديوهات تلك القناة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تضمّن تحديث تطبيق يوتيوب أيضًا تبديل جديد لإمكانية الوصول إلى المحتوى، حيث عند التمكين ستتمكّن من تحديد مقدار الوقت الذي تظل فيه عناصر التحكم في التشغيل على الشاشة قبل أن تختفي تلقائيًا، وتتراوح الخيارات من 3 إلى 30 ثانية، أو تختار عدم إخفائها مطلقًا حتى لو قمت بالنقر فوق الشاشة.

أخيرًا، هذه المزايا أو هذا التحديث يصل بشكل تدريجي لمستخدمين أندرويد، فإذا لم تراها حاليًا انتظر أيام أخرى وراجع إن كان لدى يوتيوب تحديث متاح للتحميل أم لا، أو ببساطة يمكنك الحصول عليه مباشرة بتحميل ملفه الـ APK من هنا.

تحميل تحديث تطبيق يوتيوب على نظام أندرويد.

المصدر:

Android Police