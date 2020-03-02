شركة آبل ستدفع أكثر من 500 مليون دولار لتسوية قضايا إبطاء الآيفون

ستقوم شركة آبل بدفع مبلغ يزيد عن 500 مليون دولار لتسوية قضايا إبطاءها نسخ الآيفون القديمة في الولايات المتحدة وفقاُ لوكالة رويترز.

وسيتراوح نصيب الفرد ممن تشملهم القضية حوالي 25 دولاراً في حال دفع آبل الحد الأدني من المبلغ المخصص للمستهلكين والبالغ 310 مليون دولار، فيما جاء في التقرير أن المحامين القائمون على القضية يسعون للحصول على أكثر من 93 مليون دولار كرسوم قانونية بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار مصاريف.

فيما تغطي التسوية سلسلة هواتف آيفون 6 وسلسلة هواتف آيفون 7 ونسخ آيفون SE التي تعمل بنسخة iOS 10.2.1، وكذلك آيفونات 7 و7 بلس التي تعمل بنظام تشغيل iOS 11.2 أو النسخ الأحدث منه التي صدرت قبل 21 ديسمبر 2017.

ويعود تاريخ هذه القضية إلى بداية عام 2017 حيث اعترفت آبل تعمدها إبطاء نسخ الآيفون القديمة بحجة المحافظة على بطارية الأجهزة وإطالة عمرها حيث قالت الشركة حينها أن بطاريات الليثيوم في الآيفون تصبح أقل كفاء مع الوقت مما قد يسبب إيقاف تشغيله بشكل مفاجيء وبالتالي إصابة المكونات الداخلية بالضرر.

بينما رأت الهيئات القانونية لمكافحة الاحتيال أن صانعة الآيفون تعمدت إبطاء نسخ الآيفون لدفع المستخدمين إلى تحديث هواتفهم وشراء النسخ الجديدة لغرض تجاري بحت سعياً لتحقيق ربح مادي دون مراعاة سياسات الشفافية وحقوق المستهلك عبر التنويه بأن تحديث النظام على تلك النسخ سيتسبب في إبطائها.

ومنذ ذلك الوقت سعت آبل للاعتذار عن فعلتها بالقيام بتخفيض سعر استبدال البطارية بشكل مؤقت من 79 دولار إلى 29 دولار حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا الأمر 11 مليون مستهلك مما أثر بالفعل على أرباح الشركة لاحقاً لاكتفائهم باستبدال البطارية بدلاً من شراء النسخ الأحدث.

المصدر

رويترز