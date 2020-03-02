جديد التطبيقات: Calendar.AI لجدولة التقويم الخاص بك تلقائيًا

يقوم تطبيق Calendar.AI بجدولة التقويم الخاص بك بطريقة ذكية معتمد على مساعد قوي والأهم من ذلك الجدولة التلقائية.

Calendar.AI هو تطبيق يوفر تقويمًا ذكيًا متعدد الإمكانات يدمج مساعدًا افتراضيًا يمكنه عرض ملفات التعريف الاجتماعية للمشاركين في الاجتماع وكذلك تواريخ وتفاصيل الأحداث، مع دعمه لإمكانية جدولة الاجتماعات بسرعة فائقة.

كما ويتيح لك التطبيق الحصول على معلومات مفصلة عن الأشخاص والشركات الذين سيشاركون في الاجتماع على التقويم، بعد ذلك يُنشأ مواعيد وأحداث في ثوانٍ، مع دعمه لعرض تنبؤات الطقس من التقويم وإضافة ملاحظات خاصة وأكثر.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث يدعم تطبيق Calendar.AI أتمتة التقويم المتزامن مع تقويمات جوجل وأوفيس 365، مع سماحه لإضافة روابط لمؤتمرات الفيديو مع Zoom Meetings و GoToMeeting و Webex و Skype for Business، فضلاً عن الجداول الزمنية مع Calendly و Doodle و X.ai و Setmore وأكثر.

أخيرًا، يتوفر تطبيق Calendar.AI للتحميل لنظام اندرويد مجّانًا، مع دعمه لعمليات شراء داخلية اختيارية، وذلك للحصول على جدول أعمال ذكي وفتح المزيد من المميزات، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث للاستفادة من التطبيق.



تحميل تطبيق Calendar.AI على أندرويد.