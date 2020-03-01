منصة رسال تعلن عن شراكة استراتيجية مع مجموعة لاند مارك

الإعلان عن شراكة استراتيجية بين منصة رسال و مجموعة لاند مارك.

أعلنت رسال، المنصة الرقمية المتخصصة في الإهداء والتي تعمل بأكثر من 39 مدينة في السعودية و مصر و الأردن، عن تعاونها مع مجموعة لاند مارك (Landmark Group) العالمية المتخصصة في قطاع الأزياء والتجزئة والضيافة لدعم المنصة.

تعمل مجموعة لاند مارك في أكثر من 22 دولة وتدير ما يزيد عن من 2300 متجرًا. وتتواجد في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 850 متجرًا في أكثر من 40 علامة تجارية مثل سنتربوينت، محل الأطفال وسبلاش وهوم سنتر وماكس وفيتنس فيرست وناندوز.

وأشار الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة رسال، حاتم الكاملي، على أن هذا التعاون يأتي ضمن إطار السعي الكامل من شركة رسال لتقديم خيارات متعددة للإهداء وتوفير حلول متنوعة قادرة على خلق تجارب مميزة للعملاء، وهذه الخطوة ستساعد بلا شك في توسيع نطاق العملاء والوصول لشرائح جديدة تبحث عن التميز، كما أن هذه الخطوة تمثل ركنا أساسيا ضمن الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها شركة رسال لتكون الخيار الأفضل للإهداء في المنطقة العربية.

من جهته أكد السيد روبيش سيتي، المدير العام لبرنامج شكرًا – برنامج الولاء الخاص بالمجموعة و طاقات هدايا لاندمارك، على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المجموعة في تعزيز علامتها التجارية و الوصول لشرائح مختلفة من العملاء عبر التعاون مع أفضل الشركاء الرقميين في السعودية ومنحهم تجربة إهداء مثرية. حيث تعد بطاقة الهدايا، إلى جانب كونها مقبولة على نطاق واسع في أكثر من 15 علامة تجارية في 350 متجرًا في المملكة العربية السعودية، واحدة من أكثر المنتجات المفضلة للعملاء وسريعة البيع.

كانت شركة رسال قد تأسست مع نهاية 2016، وهي منصة رقمية مختصة في الإهداء انطلقت من جدة وتمكنت خلال فترة سريعة من توسيع خدماتها لأكثر من 39 مدينة سعودية بالإضافة لمصر والإردن. وسبق أن وقعت تعاون مع علامات تجارية رائدة مثل مجموعة أبيرال للعلامات التجارية المميزة، منصة نون، كريم، مرسول، فلاي إن، ستارز بلاي، جيوردانو، بودي شوب، وغيرها من الشراكات المميزة.