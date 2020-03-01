مع تطبيق Sticky Notes لإنشاء ملاحظات Post-it على هاتفك الأندرويد

Sticky Notes هو تطبيق يتيح وضع ملاحظات Post-it على شاشة هاتفك وعبر ويدجت مُصغّر مريح للغاية.

يمتلأ متجر جوجل بلاي بتطبيقات الملاحظات، ولحسن الحظ تختلف هذه التطبيقات فيما تُقدّمه وكيفية تقديمه للمستخدمين، Sticky Notes أحدث التطبيقات في هذا المجال، والذي من خلاله ستتمكن من إنشاء ملاحظات شبيهة لملاحظات المعروفة باسم Post-it من على شاشة جهازك الأندرويد.

بدوره أيضًا، يوفر التطبيق إمكانية تغيير حجم التطبيقات المصغّرة “الويدجت”، وإمكانية تمرير النص الموجود داخل الملاحظات، فضلًا عن دعمه لإجراء نسخ احتياطي محلي واستعادته، وحتى مزامنة البيانات على السحابة، كذلك إنشاء ملاحظات مكتوبة بخط اليد مع رسومات ومشاركتها كنصوص أو رسومات وإعادة ترتيب العناصر وإدارتها بشكل كامل.

إمكانات أخرى يوفرها لنا تطبيق Sticky Notes والمتمثلة في تنظيم التذكيرات مع المجلدات والمجلدات الفرعية، والقدرة على حمايتها بكلمة مرور والقدرة على تخصيص مظهر Post-its من خلال ضبط الشفافية، حتى أن هناك أداة تثبيت الملاحظات المهمة وتمييزها على غيرها، كذلك اختيار نمط الخط والمحاذاة والألوان.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، ببساطة شديدة ولإدراج ملاحظة، اضغط ضغطة مُطوّلة على مساحة خالية على الشاشة وحدد خيار عنصر واجهة المستخدم وأخيرًا ضعه وقم بتغيير حجمه حسب الرغبة.

أخيرًا تطبيق Sticky Notes متاح بنسختين الأولى مجانية وهي تدعم الإعلانات، والثانية مدفوعة تزيل عبرها هذه الإعلانات، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل النسخة المجانية من تطبيق StickyNotes على أندرويد.

تحميل النسخة المدفوعة من تطبيق StickyNotes على أندرويد.