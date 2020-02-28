Mi Browser متصفّح جديد من شاومي على أندرويد

يمكن لمتصفح شاومي الجديد Mi Browser حفظ حالات واتساب وإظهار خلاصات فيس بوك وأكثر.

كما هو الحال مع سامسونج، تُقدّم شركة شاومي بدائلها الخاصة لتطبيقات جوجل المختلفة التي تأتي بشكل مُسبق على نظام اندرويد، وفي العامين الماضيين، قامت الشركة الصينية بنقل تطبيقات مثل Mi Calculator و Mi FileExplorer إلى متجر بلاي بهدف تسريع عملية التحديث، حتى أنها جعلتها متاحة لجميع هواتف أندرويد وبغض النظر عن العلامة التجارية للهاتف.



والآن تُقدّم الشركة تطبيق آخر وهو متصفّحها Mi Browser المعاد تصميمه والذي يحل محل Mint Browser، على أن يكون هذا المتصفّح الجديد جزء من متصفّحها القديم وهو بديل خفيف الوزن ذو مظهر عصري تم إصداره للجميع عبر متجر بلاي.

بدوره أيضًا، يُحاكي هذا المتصفّح شريط التنقل الموجود في Mint بما في ذلك علامتا التبويب لمقاطع الفيديو والألعاب المقترحة على يوتيوب، والأهم من ذلك، إضافة قسم مخصص يُتيح الوصول المباشر إلى خلاصتك في فيس بوك، وفي الجزء العلوي، توجد هناك أيقونة لواتساب وتحديدًا بجوار شريط البحث، والذي سيُتيح لك حفظ الحالات المؤقتة التي نشرتها جهات اتصالك على تطبيق المراسلة.

أخيرًا، متصفح Mi Browser متاح حاليًا لجميع مستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي، كما ويمكنك تحميله عبر ملفه الـ APK من هنا.

تحميل متصفّح Mi Browser على أندرويد.