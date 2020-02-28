فيفو تعرض نموذج APEX 2020 5G بكاميرا Gimbal بدقة 48 ميجا بكسل (فيديو)

كما عودتنا شركة فيفو الصينية بأن تكون سباقة في إضافة الابتكارات الجديدة في الهواتف الذكية، والتي كان منها قارئ البصمة المدمج في الشاشة والكاميرا الأمامية المنبثقة وغيرها من الميزات.

أما في تحديثات العام 2020 كشفت الشركة نموذج هاتف APEX بدعم شبكات الجيل الخامس طبعاً كما نسخته السابقة لكنه يحمل ميزات جديدة على مستوى الشاشة والشحن اللاسلكي والكاميرات الملحقة به.

حيث يحمل نموذج Apex 2020 والذي كان من المفترض أن تعرضه الشركة في MWC 2020 كاميرا خلفية بعدسة تقريب بدقة 16 ميجا بكسل وتقدم تقريب بصري 5 X حتى 7.5 X والذي يعد أفضل مما يقدمه هاتف هواتف P30 Pro و Oppo Reno.

أما الأمر المدهش في هذه الكاميرا الخلفية هي الكاميرا الرئيسية ” Gimbal Camera” بدقة 48 ميجا بكسل وكما هو واضح من مسماها في كاميرا بنظام تثيث بصري محوري يوفر ثباتاً واستقراراً بصرياً أثناء تحريك الهاتف للأمام أو الخلف وكذلك لليمين أواليسار.

حيث دمجت فيفو هذه النوع من الكاميرات في نموذج APEX 2020 لتفتح باباً غير مألوف في تضمين تقنيات جديدة في كاميرات الهواتف الذكية، وبالمقارنة مع مثب الصورة البصري التقليدي قالت فيفو أن تطبيق هذه التقنية في هاتفها وفر زواية استقرار بنسبة 200%.

أما على مستوى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجا بكسل تم تضمينها داخل الشاشة حيث تتحول منطقة تمركزها في الشاشة للون الشفاف عند تفعيلها والبدء بالتقاط الصور، فيما يتميز هذا الجزء المخصص للكاميرا بيكسلات واسعة أكثر بستة أضعاف من باقي الشاشة للسماح بنفاذ الضوء.

وكما هو ظاهر من العرض فإن الشاشة تم تصميمها على نسق الشلال معدومة الحواف حيث تغطي زاوية 120 درجة من الواجهة والجوانب او ما تسميه الشركة FullView Edgeless Display وهي من نوع AMOLED تأتي بقياس 6.45 بوصة ودقة 2,330*1,080 بكسل.

الهاتف نموذجاً لن يتم طرحه في السوق

أما بالنسبة لعتاد نموذج APEX 2020 فلم يتم الحديث عنه كون الهاتف لن يطرح في السوق كمنتج تجاري للمستهلك إنما جاء لغرض عرض التقنيات التي قد نشهدها في هواتف فيفو القادمة.

وعلى كل حال يمكن تصوره مع معالج كوالكوم سنابدراجون 865 متوافق مع مودم 5G وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت في حال كونه منتج نهائي.

المصدر