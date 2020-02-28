جوجل تزيل معظم تطبيقات Cheetah Mobile من متجر جوجل بلاي

قامت شركة جوجل بإزالة معظم تطبيقات المُطور Cheetah Mobile من على متجر الرسمي جوجل بلاي.

اكتسب استوديو Cheetah Mobile سمعة باعتباره أستوديو تطوير أندرويد غير آمن، حيث يقوم أحيانًا بشراء التطبيقات الناجحة وتحويلها إلى آلات لجمع البيانات ونشر الإعلانات المزعجة، ناهيك عن تعارض الشركة أيضًا مع سياسات متجر بلاي لأكثر من مرة، لكن بنفس الوقت تمكّنت تطبيقات الاستوديو من العودة إلى المتجر، ولكن يبدو أن جوجل قد سئمت من هذا الأمر أو هذه اللعبة وقد قررت حظر أغلب منتجات فريق العمل.



وقبل أيام من الآن، أعلنت جوجل أنها أزالت نحو 600 تطبيق تنخرط في عمليات الاحتيال عبر الإعلانات، لذا من المحتمل جدًا أن يكون Cheetah Mobile أحد المطورين الذين تأثروا بهذه الإزالة بشكل كبير.

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في السياق ذاته ومن المثير للدهشة أن الشركة تمتلك عدّة مواقع رسمية خاصة بها، والآن جميع تطبيقاتها سواء التي تم إزالتها أم لا متوفّرة عبر ملفاتها الـ APK، ومصحوبة بلافتة تنص على:

“إشعار رسمي، يمكنك تثبيت أحد إصدارات من التطبيق بالنقر فوق تنزيل APK”

أخيرًا، مع السمعة السيئة التي اكتسبتها الشركة، وآلية التحميل الحالية لهذه التطبيقات، يمكننا القول والتحذير بنفس الوقت، بعدم تحميل هذه التطبيقات، لما لها أثر أمني خطير على بياناتك وهاتفك بنفس الوقت، وبدون أدنى شك، هناك العشرات من التطبيقات البديلة والتي يمكنك الاستعانة بها بدلًا من تطبيقات Cheetah Mobile الكثيرة.

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