تطبيق SayCheese للتحكم بكاميرا الهاتف عن بعد وبدون الحاجة إلى الإنترنت

SayCheese تطبيق جديد يمكن الاستعانة به لالتقاط صور عبر كاميرا الهاتف عن بعد وبدون الاتصال حتى بالانترنت.

من المحتمل أنك عشت المواقف عندما تذهب في رحلة ما مع الأصدقاء أو تتناول العشاء مع العائلة أو حتى الرغبة فقط في التقاط صورة جماعية ولا يمكنك العثور على أي شخص لمساعدتك في التقاط هذه الصورة، هنا يمكنك التقاط الصورة من قبل نفسك، لكنك لن تكون فيها، وربما يمكنك وضع مؤقت، لكنك لن تعرف كيف ستظهر الصورة، أو ربما يمكنك التقاط صورة شخصية، لكن لم يتمكن الجميع من الظهور.

SayCheese هو التطبيق المناسب لتلك المواقف، حيث سيُساعِدُكَ التطبيق على التحكم في كاميرا صديقك عن بعد، وذلك باستخدام هاتفين فقط، الأوّل سيعمل كمُلتقط للصورة عن بعد والآخر سيعمل ككاميرا عن بعد، على أن يدعم التطبيق تصوير صور ثابتة أو مقاطع فيديو.

والأهم من كل ذلك، أنه ليس عليك أن تكون متصلاً بالإنترنت عند استخدام SayCheeze فهو يُمكِنُكَ من رؤية ما تراه الكاميرا البعيدة بطريقة سحرية وعلى بعد 200 متر كحد أقصى كما اشار مطوري التطبيق من على صفحته في متجر جوجل بلاي.

ومع هذا التطبق، يمكنك الاستعانة به بالكثير من المواقف الأخرى، على سبيل المثال، التحكم عن بعد بالصورة، أو بث مباشر من مكان بعيد، أو الاستعانة به كتطبيق كاميرا أمنية وأكثر من ذلك بكثير.

من ناحيته أيضًا، يأتي تطبيق SayCheeze بالكثير من المزايا القوية، أبرزها، المعانية السريعة، وميزة التركيز، وحفظ الصورة أو الفيديو بالجودة الكاملة، وهناك أداة ضبط الوقت وتشغيل الفلاش والمزامنة الحية بين الأجهزة وغير ذلك الكثير.

أخيرًا، يأتي تطبيق SayCheeze للتحميل مجّانًا، ولا يدعم أي إعلانات، ولكن يتضمن مشتريات داخلية اختيارية، ويكفي ان يعمل هاتفك بإصدار أندرويد 4.0 للاستفادة منه.

تحميل تطبيق SayCheeze على أندرويد.