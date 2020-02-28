آبل وسامسوج تهيمنان على قائمة أفضل الهواتف مبيعاً في 2019

في احصائيات الهواتف الأكثر مبيعاً خلال 2019 أظهر تقرير من Counterpoint Research وOmdia هيمنة شركتي آبل وسامسونج على قائمة ترتيب الهواتف المباعة خلال العام الماضي مع تباين في سيطرة الشركات وفقاً للموقع الجغرافي.

ففي أمريكا الشمالبة كانت شركة آبل هي المهيمن على المبيعات وهذا أمر غير مفاجئ كون حصة الشركة من السوق تصل للنصف، حيث جاءت المراتب الخمس الأولى للمبيعات من نصيب نسخ مختلفة من الآيفون كما يوضح الرسم التالي:

أما في القارة الأوروبية فكان هاتف سامسونج جالكسي A50 هو على رأس قائمة الهواتف الخمس الأكثر مبيعاً بنسة وصلت 5% فيا جاء في المرتبة الثانية والثالية آيفون Xr وآيفون 11 على التوالي والمرتبة الرابعة والخامسة كانت من نصيب سامسونج جالكسي A10 وA40 ليكون نصيب سامسونج 11% مقابل 7% لآبل في ترتيب الخمس الأكثر مبيعاً.

أما على مستوى القارة الإفريقية احتلت هواتف سامسونج جالكسي A1 و A2 Core وA50 وA20 وA10s المراتب الخمس الأولى كاملةً.

بينما جاءت هاتف أوبو A5 وA9 في المرتبة الأولى والثاني على التوالي في البر الصينيي وكانت المرتبة الثالثة والرابعة من نصيب فيفو وهواوي P30 في المرتبة الخامسة.

فيما جاءت قائمة الهواتف العشرة الأكثر مبيعاً في 2019 مشابهة للأرقام أعلاه باحتلال هواتف آبل وسامسونج المراكز الأولى كما يظهر الجدول التالي والذي يوضح المقارنة بين العامين السباقين 2018 و2019 مع تحقيق آيفون 11 المرتبة الثاثية بعد ثلاثة شهور فقد من إطلاقه:

لكن الغريب في الأمر أن تقرير Counterpoint’s Research لم يظهر أي من هواتف هواوي في المراكز العشر الأولى الأكثر مبيعاً في 2019 بالرغم من صعود الشركة الصينية ونمو مبيعاتها العالمية ما بين عامي 2018 و2019 وكونها احتلت المركز الثاني بكم شحنات هواتفها العالمي متقدمة على آبل خلال 2019.

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المصدر

Counterpoint Research