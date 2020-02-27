فيس بوك تلغي مؤتمر المطورين F8 بسبب فيروس كورونا

حدث تقني هام آخر يتم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت شركة فيس بوك عن إلغاء عقد مؤتمرها الرسمي للمطورين F8 وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكان من المتوقع أن يتم عقد المؤتمر خلال يومي 5-6 مايو القادم في مدينة سان خوسيه الأميركية، وستستعيض عنه فيس بوك بعقد جلسات صغيرة على مستوى محلي وبث المحتوى عبر الفيديو لجمهور أوسع بدلاً من حضوره في نفس القاعة.

وتقول فيس بوك أن قرارها هذا جاء نتيجة وضعها صحة المطورين والموظفين والجميع كأولوية قصوى لديها.

وتعتزم الشركة التبرع بمبلغ 500 ألف دولار للمساعدة في الأبحاث التي تؤدي لعلاج المرض.

يذكر أن معرض الجوال العالمي MWC أيضاً تم إلغاؤه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يتأثر المشهد التقني العالمي بشكل واسع من ناحية كميات إنتاج الأجهزة وإغلاق المصانع وإيقاف عمل المكاتب وغيرها.