شركة Grab تتلقي استثماراً بقيمة 850 مليون دولار لتطوير تطبيقها وخدمات المالية

حصلت شركة النقل التشاركي الناشئة Grab على مبلغ 850 مليون دولار للاستثمار في خدماتها المالية والدفع الرقمي وتطوير تطبيقها والخدمات التي توفرها للعملاء.

وجاء الاستثمار الجديد مقسم على جهتين الأولى وهي أكبر البنوك اليابانية MBFJF بمبلغ اجمالي 700 مليون دولار، والجهة الثانية هي الشركة اليابانية للحلول التقنية TIS بباقي المبلغ والبالغ 150 مليون دولار.

لتكون عملية ضخ المال في تطوير خدمات الشركة حربة جديدة في يدها لمجابهة منافسها الأندونيسية في المنطقة GoJek، بعد أن استحوذت Grab على على عمليات شركة أوبر في جنوب شرق آسيا في مارس 2018.

وقال مدير شركة النقل التشاركي Ming Maa في الإعلان عن الاستثمار الجديد على أن شركته ستتعاون مع بنك MBFJF وTIS لتطوير المنتجات والخدمات المالية وضمان وصول أكبر للخدمات المالية بأسعار معقولة والذي يعد بمثابة المفتاح الأساسي للارتقاء بالاندماج المالي في جنوب شرق آسيا.

والجدير بالذكر منذ خروج أوبر من لعبة المنافسة في المنطقة أصبحت المنافسة مباشرة بين Grab وGoJek حيث أطلقت الأخيرة خدماتها في الساحة السنغافورية؛ في ظل عمل كلتا الشركتين على توسعة أعمالها والاستثمار في خلق تطبيق يفي بجميع أغراض المستخدم للضمان الهيمنة على المنطقة.

وكانت الشركة حصلت قد على استثمار بقيمة 1.46 مليار دولار من صندوق رؤية سوفت بانك السعودي الياباني في شهر مارس 2019 لقيام بأعمال تطوير وتحديث على تطبيقها وخدماتها المالية.

وتبلغ قيمة Grab السوقية 14 مليار دولار وتقدم خدماتها في 8 دول أما منافستها GoJek قدرت قيمتها السوقية بـ 10 مليارات دولار وفقاً لأخر التقييمات من شركة رؤية السوق CB.

المصدر

CNN