خدمة Google Earth تدعم كافة المتصفحات أخيراً

قبل ثلاثة أعوام أتاحت جوجل خدمتها لتصفح كوكب الأرض جغرافياً Google Earth على الويب بعد أن كانت متاحة فقط بتطبيق خاص للهواتف الذكية، لكنها كانت تقتصر على متصفح كروم فقط، أما اليوم فقد أصبحت تدعم العمل على المتصفحات الأشهر الأخرى مثل فايرفوكس و إيدج وأوبرا وسفاري.

تدافع جوجل عن نفسها أنها تأخرت بإتاحة خدمتها على المتصفحات المنافسة كونها لم تكن تدعم معايير خاصة بالخدمة حينها. وهي من أكبر الدعامين لمعايير الويب المفتوح.

وبفضل تقنية خاصة بجوجل فإنها سمحت لها بتشغيل تطبيقات مبرمجة بلغة سي بلس بلس لتعمل مباشرة ضمن متصفح كروم بدون الحاجة لإضافات خاصة. وسمحت بالاستفادة من الخدمة بالكامل من حيث التقريب والتعمق في التفاصيل الجغرافية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت جوجل بجهد على تطوير معايير الويب الجديدة مثل WebAssembly التي سمحت للمطورين بتشغيل الشيفرات البرمجية الأصلية ضمن الويب.

تقول الشركة أنه مازال هناك بعض الأشياء التي يجب عملها لتحسين تجربة المستخدم لتصفح الخدمة من خلال متصفحات أخرى غير كروم. وكانت جوجل قد وعدت بدعم أفضل لمتصفح سفاري لخدمتها في حال أضافت آبل دعم WebGL2.

الآن يمكنك تصفح Google Earth من متصفحات أخرى تختلف عن كروم عبر الويب مباشرة.