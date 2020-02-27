جوجل تضيف لغات جديدة لخدمة الترجمة لأول مرة منذ 4 سنوات

5 لغات جديدة تضاف إلى خدمة الترجمة من جوجل بعد 4 سنوات من التوقف عن إضافة أي لغة.

أضافت جوجل 5 لغات جديدة إلى خدمة الترجمة الخاصة بها ولأول مرة منذ عام 2016، وهو ما يشكل فارقًا زمنيًا أكبر من المعتاد بالنسبة للشركة التي دائمًا ما تسعى لتوفير خدماتها بشكل مستمر للمزيد من المستخدمين حول العالم. وهذه اللغات بطبيعة الحال تمثل لغات محلية لعدد من الجماعات أو البلدان كون اللغات الرئيسية في العالم تغطيها الخدمة منذ سنوات طويلة.

وتتمثل اللغات الجديدة، بلغة كينيارواندا المتواجدة في رواندا، لغة أوديا الهندية، لغة التتار، لغة الأويغور التي يتحدث بها مسلمي غرب الصين في منطقة الأويغور، ولغة التركمان التي تتحدث بها جماعات آسيا الوسطى (دول تركستان) في دول مثل غرقيزستان، تركمانستان، كازخستان، طاجكستان، وغيرها.

تقول جوجل أن اللغات الجديدة يتحدث بها أكثر من 75 مليون شخص حول العالم وهي الأولى التي تضيفها الشركة منذ 2016. وهي ترفع بذلك عدد اللغات الكلي الموجود في خدمة الترجمة إلى 108 لغة عالمية ومحلية يتحدث بها الناس حول العالم.

وبحسب الشركة، ستضيف التحديثات الجديدة ترجمة نصوص اللغات المضافة وكذلك ترجمة المواقع الإلكترونية التي تنشر بتلك اللغات، كما ستضيف دعم لوحة المفاتيح الافتراضية لأجهزة الحاسوب للكتابة بلغات التتار والأيغور ولغة كينيا رواندا لمساعدة المستخدمين على الكتابة بتلك اللغات بأنفسهم.

المصدر:

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