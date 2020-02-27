جهاز Xbox Series X سيضيف ميزة استئناف الألعاب بعد إعادة التشغيل

إعادة تشغيل جهاز Xbox Series X لن يؤثر على إكمال الألعاب في المستقبل بحسب ما تحدثت به مايكروسوفت.

أعلنت شركة مايكروسوفت قبل يومين عن بعض المواصفات المهمة التي سيأتي بها جهاز الألعاب Xbox Series X عند إطلاقه، لتأتي الآن وتتحدث عن المزيد من المزايا على لسان لاري هريب، مدير برمجة الألعاب في قسم إكس بوكس، حول إمكانية استئناف الألعاب بعد إعادة تشغيل الجهاز.

جهاز Xbox Series X سيسمح للمستخدمين باستئناف اللعب بعد إعادة التشغيل، الانتقال للعبة أخرى والعودة مجددًا، أو حتى إيقاف اللعب.

تقوم عادة أجهزة الألعاب بإعادة التشغيل بعد وصول التحديثات أو وجود خلل فني، وبالتالي ستمنع الميزة ضياع جهد المستخدم للعودة.

كانت مايكروسوفت قد أضافت ميزة العودة للعبة بعد إعادة التشغيل لجهاز Xbox One لكنها الآن تقدمها بشكل أشمل بعدة أوضاع.

على الجانب الآخر، لمح مدير البرامج في Xbox، جيسون رونالد، أن الجهاز القادم سيضيف ميزة تتبع أشعة صوتية وهو مصطلح جديد يظهر في عالم الألعاب ربما تسعى مايكروسوفت من خلاله إلى تعزيز مكانتها في عالم الألعاب وزيادة الضغط على سوني، خاصة وأنها تحدثت مسبقًا عن قدوم جهازها الجديد مع ميزة تتبع الأشعة الصورية والتي تعد نقلة ثورية في ألعاب الفيديو.

يُذكر أن جهاز إكس بوكس الجديد سيأتي مع قوة معالجة بحوالي 12 تيرافلوب بفضل معالجات Zen من AMD بمعمارية RDNA2.

المصدر:

The Verge