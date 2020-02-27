تعرف على أحدث هواتف إل جي بتقنية الجيل الخامس V60 ThinQ 5G

إل جي تكشف عن هاتف V60 ThinQ 5G بتقنية الجيل الخامس ومواصفات عالية وميزة إضافة شاشة أخرى لمختلف الاستخدامات.

أعلنت شركة إل جي وبشكل رسمي عن هاتفها الرائد الجديد، V60 ThinQ 5G، والذي يأتي بمواصفات مرتفعة ترغب من خلالها الشركة بتأكيد تواجدها في السوق وتحسين مبيعاتها في سوق الهواتف الذكية. حيث يقدم كاميرا قوية وميزة لإضافة شاشة أخرى بالهاتف كحل مغاير لما تقدمه الشركات مع الهواتف القابلة للطي التي بدأت بالانتشار.

يضيف V60 ThinQ 5G شاشة OLED بقياس 6.8 بوصة ووضوح FHD+ (2460×1080) وبتردد 60 هرتز فقط، ونتوء في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

كما يضم معالج كوالكوم الأخير، Snapdragon 865، مع ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت يمكن زيادتها.

فيما يأتي مع كاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بكسل بمستشعر قوي وفتحة غالق f/1.8، بجانب كاميرا أخرى واسعة جدًا بدرجة 117 وبدقة 13 ميجا بكسل. ويقدم الهاتف مع كاميراته دقة تصوير فيديو تصل 8K. بينما تقتصر درجة التقريب في كاميراتها إلى 10 مرات بعيدًا عما تقدمه سامسونج وهواوي التي وصلت مع هواتفها إلى 100 مرة.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 10 ميجا بكسل، وتدعم ميزة التركيز الصوتي أثناء التصوير والتي أسمتها الشركة ” voice bokeh”.

على الجهة الأخرى، فقد أضافت إل جي ميزة الشاشة المزدوجة لهاتفها بحيث يمكن وصل الهاتف مع شاشة مطابقة أخرى تحمل لانشر منفصل وواجهة منفصلة لتعدد الاستخدامات؛ مثل اللعب على واحدة وتشغيل الموسيقى على أخرى، أو متابعة فيلم ما والتصفح على الأخرى، وهو ما يمثل مفهوم مختلف عن الهواتف القابلة للطي. الشاشة الإضافية ستدير التطبيقات بشكل منفصل باستثناء تطبيقات جوجل مثل الخرائط التي يمكن التوسع للعمل مع الشاشتين معًا.

هاتف V60 ThinQ 5G يدعم بطارية بقوة 5,000 ملي أمبير/ ساعة تقنية الشحن السريع واللاسلكي من كوالكوم Quick Charge 4.0.

كما يضيف دعم تقنية الاتصال Wi-Fi 6، بجانب تقنية الجيل الخامس بوجود مودم كوالكوم. ويأتي مع نظام تشغيل أندرويد 10.

يمكنكم متابعة الفيديو الإعلاني لهاتف V60 ThinQ 5G بالأسفل:

المصدر:

LG