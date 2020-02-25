Sentien Launcher أحد اللانشرات الجديدة التي تُركز على الرفاهية الرقمية

Sentien Launcher تطبيق جديد يدخل من ضمن تطبيقات اللانشر، ويأتي بأدوات فريدة لصالح الرفاهية الرقمية.

Sentien Launcher هو أحد التطبيقات التي تتيح لك تخصيص جهازك الأندرويد من خلال مُشغّل واجهة سريع ودقيق وذكي للغاية، والأهم من ذلك، تركيز هذا اللانشر على الرفاهية الرقمية من خلال شاشة رئيسية موفرة للمساحة وواجهة بسيطة تم تقليلها للحد الأدنى من الأدوات والتطبيقات.

وبشكل أكثر تفصيلًا، يأتي Sentien Launcher بواجهة رئيسية مُظلمة وخالية من الناحية العملية، وبصرف النظر عن أداة البحث الذكية والموضوعة أسفل الواجهة، يتضمن التطبيق قائمة من ثلاث نقاط لتغيير الخلفية وكذلك إضافة عنصر واجهة مستخدم مع الوصول إلى إعدادات المشغل والهاتف.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ حيث يدعم اللانشر الأوامر الصوتية والتي يمكن تنشيطها في وضع عدم الاتصال، مع القدرة على تخصيص جوانب مختلفة من خلال الإعدادات، مثل السمة أو إعدادات البحث أو الإشعارات، وذلك للحد من الانحرافات وزيادة الإنتاجية، وأيضًا الحد من استهلاك البطارية.

أخيرًا، تطبيق Sentien Launcher متوفّر للتحميل بشكل مجاني وكامل وبدون أي عمليات شراء داخلية، ويتطلب العمل معه إصدار أندرويد 4.0.3 فأحدث، وهو بنظرنا يستحق التجربة.

تحميل تطبيق SentienLauncher على أندرويد.