PotatoNotes أحد تطبيقات الملاحظات الجديدة والشبيهة لتطبيق Keep من جوجل

PotatoNotes تطبيق ملاحظات جديد، وما يُميزه عن غيره أنه مشابه تقريبًا لتطبيق الملاحظات الآخر Keep من جوجل.

هناك العشرات من تطبيقات الملاحظات على متجر جوجل بلاي، ولحسن الحظ، هناك باقة من هذه التطبيقات تُقدّم أفكار فريدة من نوعها في تدوين الملاحظات، ولكن لا يخفى على أحد ما يُقدّمه تطبيق الملاحظات Keep الخاص بجوجل، لذا نجد الكثيرين يُركّز عليه دون غيره، ونحن دائمًا ما نقول لا مشكلة في تجربة البدائل.

PotatoNotes أحد أحدث هذه البدائل على متجر جوجل بلاي، وليس هذا فحسب، بل أنه قادم بواجهة مشابهة تقريبًا لواجهة تطبيق Keep مما سيسهل على المستخدمين الانتقال إليه وتجربته دون الكثير من المشكلات.

ومن مميزاته الرئيسية، خاصية المزامنة عبر الإنترنت، وميزة عرض القائمة أو الشبكة للملاحظات، كذلك دعمه لإضافة مذكرات متعددة وإضافة الصور عليها، مع ميزة قفل الملاحظات بكلمة مرور لحمايتها أو إخفائها من قائمة الملاحظات، كما وهناك الدعم للتخصيص، سواء عبر اختيار السمة أو تمييز ملاحظة عن أخرى والكثير الذي أدعه لتكتشفه بنفسك.

أخيرًا، تطبيق PotatoNotes متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل على متجر جوجل بلاي، ولا يأتي بأي إعلانات أو حتى مشتريات داخلية، ويكفي أن يعمل جهازك الأندرويد بإصدار 4.1 فأحدث للاستفادة من التطبيق.

تحميل تطبيق PotatoNotes على نظام تشغيل أندرويد.