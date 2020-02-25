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22 تطبيق و 29 لعبة متاحين مجانًا ولفترة محدودة على متجر جوجل بلاي
مجموعة جديدة من التطبيقات والألعاب المدفوعة ولكن مجانية لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 22 تطبيق و 29 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
التطبيقات:
- Ultimate EMF Detector Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Clean Equalizer & Bass Booster Pro For headphones : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- 60X Game Booster Pro For PUBG : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Fem – MENSTRUAL Calendar : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Mille: learn 1,000 Spanish words + pronunciation : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Classic eReader : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Hyperlink : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Linkfy – Never miss a link : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Enneagram Personality Test : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- CM File Manager : السعر الحقيقي 4.79$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Decimal to Fraction Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Fractions Math Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Mega Call Recorder Advanced : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Red : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Cuticon Round – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- ONE UI Icon Pack : S10 : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- YKP 1 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- GX S8 Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Dockalizer, put a dock on your phone : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Irex – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Plastimix – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- OS Round – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
الألعاب:
- Cat in the Woods VIP : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Brain Exercise Game – Left vs Right Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- iQ Improver Pro – Brain Trainer : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Mental Hospital: Eastern Bloc : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Mental Hospital:Eastern Bloc 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Project Boost : rocket Prototype! : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- The Lost Lands:Dinosaur Hunter : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Mine World :VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Zap Zap Kindergarten Math : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- [VIP]Infinity Dungeon: RPG Adventure : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Ball Hit 3d – Best Relaxing hyper casual game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Food Cutter 3D – Cool Relaxing Cooking game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Fit In 3D – Best Relaxing puzzle casual game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Helix Run 3D – Color running ball collector game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- New Math Puzzles for Geniuses 2020 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Reading Raven: Learn to read phonics adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Roll The Ball 3D – Endless running casual game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Slayer Bizarre Shmup PRO (digital space shooter) : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sonny The Mad Man : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Soul Warrior: Sword and Magic – RPG Adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sword Knights : Dragon Hunter (idle rpg) : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- The House: Action-horror : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Deadly Traps Premium – Adventure of Hell : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Rope Swing 2D – Rescue arcade game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Run Paint 3D – Endless running & painting game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Epic Animal – Move to Box Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Final Castle Defence : Idle RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- One Line Deluxe VIP – one touch drawing puzzle : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.