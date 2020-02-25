ون بلس تُحدّث تطبيقها المعرض ليدعم خاصية الكشف عن الوجه وأكثر

حصل تطبيق المعرض والخاص بشركة ون بلس على تحديث جديد أصبح فيه يدعم التعرف على المشهد والكشف عن الوجه.

بشكل مُنتظم تقوم شركة ون بلس “OnePlus” بتحديث تطبيقها المعرض “Gallery” وذلك لتقديم المزيد من المميزات والتحسينات الجديدة، حتى لو كانت بعض هذه الإضافات متاحة منذ القدم على تطبيقات المعارض الأخرى، حيث دائمًا ما نقول “يأتي متأخرًا خيرٌ من أن لا يأتي أبدًا”.

عمومًا، أضاف الإصدار الجديد لتطبيق المعرض بعض المميزات التي لطالما نادى بها، والتي أبرزها ميزة التعرّف على الوجه والهادفة لتجميع الصور، كذلك ميزة التعرّف على المشهد، وذلك لدمج الصور من نفس المواقع والألبومات التي تم إنشاؤها تلقائيًا.

وكما أشرنا سابقًا، تُوفّر معظم تطبيقات المعارض الرئيسية الأخرى هذه الميزات لفترة من الوقت، لذلك من الرائع أن نرى ون بلس تأتي بالمزيد على تطبيقها المعرض الخاص، ومؤخرًا شهد التطبيق الدعم لخاصية إخفاء الصور، وفرز اللقطات حسب التاريخ، والألبومات التي يمكن تخصيصها بالشكل الدائري وأكثر، على أن تمثل الوتيرة المستمرة للتحديثات علامة إيجابية.

أخيرًا، إذا كنت تقتني أحد هواتف شركة ون بلس، فيمكنك تحميل التحديث عبر الانتقال لصفحته من على متجر جوجل بلاي من أسفل، أو تحميله بملفه الـ APK من هنا.

تحميل تحديث معرض ون بلس على متجر جوجل بلاي.