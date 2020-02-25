ملتقى التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني الأكبر في المملكة العربية السعودية ينطلق قريبًا

المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني و التجارة الإلكترونية وأكبر ملتقى في المجال ينطلق المملكة العربية السعودية قريبًا.

ينطلق المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني و التجارة الإلكترونية مع بداية مارس كأكبر ملتقى من نوعه في المملكة العربية السعودية ليفتح أفاقًا جديدة للمهتمين والمختصين في المجالين ويضيف المزيد من الابداع والابتكار في القطاع الذي يتطور بتسارع كبير لجذب المزيد من العملاء تماشيُا مع رؤية المملكة 2030.

سيقدم المعرض في طياته العديد من الفعاليات والفقرات المفيدة والمتميزة بوجود أهل الاختصاص، والتي ستساعد بدورها الحضور على توسيع درايتهم ومعرفتهم في التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني. وذلك مع انعقاده في مدينة الرياض داخل مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة بين 2-4 من شهر مارس القادم.

ويهدف المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية من أشخاص عاديين، طلاب، رواد أعمال، وزارات، شركات، أصحاب تطبيقات، وبنوك، وغيرهم من فئات المجتمع السعودي، إلى مساعدة الناس على فهم السوق وتعزيز دورهم في المجال ودور المجال في حياتهم، كما سيساعد رواد المجال في التعرف على تقنيات ذكاء اصطناعي وابتكارات إبداعية تساهم في تحسين عملهم لجذب عملاء جدد وتوسعة السوق.

ولإضفاء المزيد من التنوع والفائدة في المعرض، سيحظى الجمهور بفرصة حضور ورشات عمل مجانية على مدار ساعات افتتاح المعرض وسترافقها شهادات معتمدة من المعرض حول تلك الورشات، كما ستكون هدايا عديدة على شكل كوبونات خصم من المتاجر الإلكترونية الموثوقة.

أما فيما يتعلق برواد الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة أو الأفكار، فسيكون هناك فقرة خاصة على مسرح المعرض باسم BEST 2020 لسرد قصص ملهمة من رواد أعمال نجحوا في المجال للحديث عن تجاربهم والتحديات التي واجهوها وكيفية تخطيها. كما أن الراغبين بدخول مجال التجارة الإلكترونية سيحظون بهدايا مجانية عبارة عن متاجر إلكترونية لتمهيد دخولهم المجال.

بجانب ذلك، سيحتضن المعرض شركات تجارة إلكترونية وجهات عملاقة مهتمة بالسوق السعودي، وبالتالي توفير فرصة للمشاركين للعمل مع جهات دولية وعالمية وانشاء شراكات جديدة بين تلك الجهات وأصحاب المشاريع التي نالت إعجابهم.

وسيكون المعرض فرصة مواتية لأولئك الذين يبحثون عن دعم لتطبيقاتهم أو بيعها، حيث وللمرة الأولى سيكون هناك “مزاد للتطبيقات” بحيث يتم عرض التطبيق من صاحبه ومن ثم سيتمكن من جذب المهتمين بدعمه أو بشراء فكرته.

لذا، إن كنت أحد المهتمين أو العاملين في مجالي التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، فإنك أمام فرصة هائلة للتعرف عليها أكثر ومواكبة التقنيات العالمية مع المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والذي يُعد الملتقى الأكبر والأكثر شمولية في المكان.

لمعرفة المزيد حول هذا المعرض، يمكنك الذهاب الموقع الإلكتروني للتعرف على الفعاليات والتسجيل فيها كزائر مشارك، أو ريادي. ويمكنك كذلك تحميل التطبيق على الهواتف الذكية لجميع الأجهزة من هنا.

فيما يمكن للجهات الإعلامية أيضًا التسجيل عبر الموقع لتغطية الملتقي الأكبر في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني بالمملكة.