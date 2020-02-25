شركة آبل تعيد فتح أكثر من نصف متاجرها لبيع التجرئة في الصين

أعادت شركة آبل فتح أكثر من نصف متاجرها لبيع التجزئة في الصين في محاولة منها لاحتواء تقلص المبيعات على إثر تفشي فايروس كورونا في البلاد بعد أن قامت بإغلاقها في وقت سابق.

وحسب ما أوضح موقع الشركة الأمريكية فقد قامت أمس الاثنين بإعادة فتح 29 متجر من أصل 42 في الصين، حيث ما زالت هذه المتاجر تفتح أبوبها بشكل جزئي بأقل من ثمان ساعات يومياً وفقاً لمواقع تواجدها وهو أقل من وقت الدوام الرسمي المحدد بـ 12 ساعة على مدار اليوم.

ولم تشير الشركة خلال إعلانها متى ستقوم بإعادة فتح باقي المتاجر إلا أنها قالت أن العديد من المتاجر المفتوحة حالياً ستعود لساعات العمل الرسمية خلال جدول زمني يمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وكان المدير التنفذي لشركة آبل تيم كوك قد أخبر موظفي الشركة الأسبوع الماضي بأن متاجر بيع التجزئة في الصين ستعود مجدداً للعمل لكنهم مازالوا يعانون من بطء في عملية العودة للدوام الطبيعي كسابق عهدهم.

وفيما قالت الشركة أن إغلاق المتاجر في الصين يعد أحد الأسباب التي ستؤدي لعدم تحقيق الإيرادات المتوقعة خلال الربع المالي الحالي والذي ينتهي في مارس القادم حيث أن مجمل إيراداتها خلاله سيأتي أقل من 63 مليار دولار.

فيما أشارت إحصائيات رسمية صينية إلى أن مبيعات شركة آبل من الآيفون تراجعت خلال شهر يناير الماضي بسبب تفشي فايروس كورونا في البلاد،مما يعني بشكل أو بأخر أن عودة صانعة الآيفون لفتح المتاجر لم يأتي بسبب احتواء أزمة تفشي الفايروس في الصين وإنما من باب السيطرة على التراجع في الشحنات حيث لازال خطر اتساع رقعة المرض قائماً.

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المصدر

bloomberg