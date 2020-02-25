سلسلة سامسونج جالكسي S20 الأولى بالحصول على اعتماد الشحن السريع عبر USB

هواتف سلسلة سامسونج جالكسي S20 أصبحت الأولى بالحصول على اعتماد تقنية الشحن السريع عبر USB وفقًا لمنظمة USB-IF.

تطور عملية شحن الهواتف الذكية خلال السنوات القليلة الماضية لم يتوقف، فبعد ظهور تقنيات الشحن السريع والشحن السريع جدًا والشحن اللاسلكي من مختلف الشركات، ظهرت الآن تقنية للشحن السريع باستخدام منافذ USB ما يعني أنها تدعم تقنيتي Programmable Power Supply (PPS) و USB Power Delivery (USB PD) 3.0. لتكون شركة سامسونج هي الرائدة في المجال الآن معها من خلال سلسلة جالكسي S20 التي أصبحت أول من يحصل على اعتماد التقنية.

تقنية الشحن السريع عبر منافذ USB تعتمدها منظمة USB-IF المسؤولة عن تقنيات هذا النوع من المنافذ والتقنيات التي تصاحبها.

وبهذه الإضافة، فإن مستخدمي أحدث هواتف سامسونج سيتمكنون من الاستفادة من تقنيات الشحن السريع عبر شواحن معتمدة بخلاف شواحن الشركة نفسها الموجودة مع الهواتف، وبالتالي الحصول على مزايا الشحن السريع من مصادر مختلفة طالما كانت تتمتع بنفس قوة الشواحن الأصلية من الشركة. ووفقًا لموقع The Verge، فإنه في حال عدم دعم الشواحن الأخرى القوى المناسبة، فستدعم الحد الأدنى من سرعة الشحن.

تتمتع هواتف S20 وS20+ بميزة الشحن السريع بقوة 25 واط، فيما يتمتع S20 ألترا بميزة الشحن السريع حتى 45 واط.

وبحسب الشركة، فإن سلسلة الهواتف الرائدة الجديدة ستكون متاحة للشراء مع بداية الشهر القادم مدعومة بأحدث التقنيات بينها اتصال 5G.

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