تطبيق Storage Isolation لعزل التطبيقات عن مساحة التخزين المستخدمة

Storage Isolation تطبيق جديد ومهم بنفس الوقت يمكن الاستعانة به لإدارة مساحة التخزين الخاصة بالتطبيقات.

Storage Isolation هو تطبيق يسمح لك بعزل الذاكرة القابلة للاستخدام عن التطبيقات حتى يتمكنوا فقط من استخدام مساحة التخزين المحددة من قبل المستخدم، حيث تتطلب تقريبًا جميع التطبيقات أذونات لإدارة التخزين، وفي معظم الحالات من الضروري منحها، ولكن بعد منح الوصول هذا، يمكن للتطبيقات استخدام مساحة التخزين المشتركة بأكملها.

بنفس الوقت، إذا لم يتم تحسين التطبيق لاستخدام مساحة التخزين بشكل فعّال، فسوف يستخدم مساحة التخزين المشتركة وإنشاء العديد من الملفات والمجلدات غير المعروفة والتي ستبقى في الهاتف الذكي حتى بعد إلغاء التثبيت.

هنا وبمجرد تنشيط هذه الوظيفة لتطبيق معين بواسطة Storage Isolation، ستتمكن فقط من استخدام مساحة التخزين المحددة من قبل المستخدم، وبهذه الطريقة، يمكن التحكم في الملفات الخاصة التي يمكن استخدامها من قبل التطبيقات، بنفس الوقت ستبقى الملفات التي أنشأتها في مساحة ذاكرة معزولة وسيتم حذفها تلقائيًا بعد إلغاء تثبيت التطبيق.

كما ومع التطبيق يمكنك أيضًا إنشاء قواعد خاصة بك لتحديد الملفات التي ستتم مزامنتها بين الذاكرة المعزولة ومساحة التخزين المشتركة، وأجدر بالإشارة أن التطبيق يتطلب صلاحيات الروت.

أخيرًا تطبيق Storage Isolation متاح للتحميل مجّانًا مع عمليات شراء اختيارية داخل التطبيق لإزالة حد التطبيقات التي يتعامل معها، ويكفي للاستفادة من التطبيق ان يكون إصدارك أندرويد 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق StorageIsolation على أندرويد.