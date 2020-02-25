أوبو ستكشف عن هاتفها Find X2 في 6 مارس القادم

أعلنت شركة أوبو الصينية أن مؤتمر الكشف عن هاتفها الرائد القادم Find X2 سيعقد نهاية الأسبوع القادم؛ بعد أن كانت تخطط للكشف عنه خلال مؤتمر MWC 2020 الذي تم إلغاءه بسبب كورونا.

وقالت الشركة في إعلانها أنها ستعقد المؤتمر يوم الجمعة القادم السادس من مارس ويتوقع أن يكون الهاتف بمواصفات راقية وتحسينات أكبر من نسختة السابقة Find X التي أطلقتها الشركة عام 2018 ولاقت روجاً لدى الكثير من المستخدمين ومنذ ذلك الحين لم تطلق الشركة أي جديد من سلسلة Find X حيث انصب تركيزها على سلسلة Reno التي تقدم هواتف راقية ومتوسطة في نفس الوقت.

وبالنسبة للمواصفات المتوقعة من Find X2 الجديد قام نائب رئيس التسويق العالى في أوبو Brian Shen بالإشارة لمواصفات الشاشة بنشره صوره تتضمن نموذج تسويقي لما سيبدو عليه شكل الهاتف مع عبارة 120 هيرتر + 3K التي قد تعني كثافة بكسلات عالية ربما تصل 3000 بكسل.

ولمعرفة باقي التفاصيل حول الهاتف من مصدرها الرسمي لا بد لنا من الانتظار حتى السادس من مارس القادم.

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المصدر

The verge