Realme تكشف عن هاتفها X50 Pro من الجيل الخامس بسعر منافس

أعلنت شركة Realme عن هاتفها الجديد Realme X50 Pro بتقنية الجيل الخامس اليوم لتدعم به سلسلة هواتفها عالية المواصفات وذات السعر المعقول وتغير بذلك قواعد المنافسة في سوق هواتف الجيل الخامس التي تتميز بالسعر المرتفع.

ويملك X50 Pro شاشة OLED قياس 6.44 بوصة بمعدل تناسب جانبي 20:9 ودقة 1080 بكسل مع تردد 90 هيرتز، وقالت الشركة أن شاشة الهاتف تدعم HDR10+وتغطي مساحة ألوان P3 بنسبة 100% فيما تحوي الشاشة قارئ لبصمة الإصبع.

على مستوى الكاميرات يأتي الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة متوضعة في ثقبين أعلى الشاشة واحدة بدقة 32 ميجا بكسل والثانية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل، أما الكاميرا الخلفية فهي رباعية الرئيسية بمستشعر سامسونج دقة 64 ميجا بكسل والثانية عدسة واسعة بدقة 8 ميجا بكسل وعدسة ماكرو 12 ميجا بكسل بالإضافة لمستشعر عمق.

وقالت Realme أن كاميرا X50 Pro تحظى بتقريب بصري 5X وتقريب هايبرد 20X والذي لا يعني بالطبع أن الأداء سيكون مثالياً ومتماشياً تماماً مع زعم الشركة.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 865 كما في نسخة هاتف سامسونح الأخير جالكسي S20 ويدعم كافة نطاقات تردادات شبكات اتصال الجيل الخامس المتوفرة حول العالم، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل بحد أقصى 12 جيجا بايت وذاكرة تحزين داخلية حتى 256 جيجا بايت فيما لا يملك منفذ للذاكرة الخارجية.

بالنسبة للبطارية فهي بسعة 4,200 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع SuperDar بقدرة 65 واط التي تؤدي لشحن 60% من الهاتف في 20 دقيقة وشحن كامل بـ 35 دقيقة فقط.

السعر والتوفر في السوق

ستطق الشركة هاتف Realme X50 Pro في الصين والهند والقارة الأوروبية بداية الأمر بسعر قد يتراروح ما بين 600- 700 دولار أمريكي وربما بسعر أقل في الصين لكن للحظة لم تعلن الشركة عن أسعار نهائية؛ لكن في جميع الأحوال سيكون الفرق واضحاً بينه وبين هواتف الشركات الأخرى من الجيل الخامس من حيث السعر وعلى رأسها جالكسي S20 الذي يدور سعره حول 1000 دولار.

المصدر

The verge