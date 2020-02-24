هاتف Xperia Pro 5G الجديد من سوني بمنفذ HDMI ومخصص لصناع المحتوى

كشفت شركة سوني اليوم عن هاتفها الثاني بتقنية الجيل الخامس Xperia Pro 5G بمواصفات شبيهة بـ Xperia 1 II لكنه موجه خصيصاً لصناع المحتوى والفيديوهات.

الهاتف يأتي بشاشة OLED قياس 6.5 بوصة بدقة HDR ومعدل تناسب جانبي 21:9 ومعالج سنابدراجون 865 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجا بايتP لكنه سيكون مختلف عن نسخه 1 II بدعمه للسرعات وترددات الراديو mmWave الفائقة مع تقنية اتصال الجيل الخامس وبامتلاكه منفذ HDMI لم نعهده وجوده في الهواتف الذكية.

تكمن فكرة تخصيص الهاتف لصناع المحتوى كون Xperia Pro 5G يستطيع استقبال إشارات فيديو 4K بدقة عالية على شاشة OLED ومعاودة إرسالها إلى مركز البث بفضل تقنية mmWave التي يوفرها.

مما يجعل الهاتف أداة في متناول أيدي المبدعين وصناع المحتوى كشاشة وجهاز للبث حيث يتم ذلك عبر دعمه بأربع لواقط إشارة تسمح باتصال 360 درجة أي في كافة الاتجاهات وبسرعات فائقة عبر تقنيات الجيل الخامس.

وبالإضافة للميزات السابقة يدعم الهاتف أيضاً بث الفيديو الفيديو الاحترافي من خلال محاكاة حالة الاتصال وتأكيدها؛ حيث قالت سوني في خضم إعلانها عن Xperia Pro بأن منفذ HDMI سيتح توصيل الهاتف بأي كاميرا DSLR أو كاميرا فيديو احترافية وبالتالي نقل المادة المصورة أو بيانات البث إلى الخادم أو التخزين السحابي عبر اتصال 5G.

أما بالنسبة للمواصفات الأخرى التي يحظى بها الهاتف فهي بطارية 4000 مللي أمبير بدعم تقنية الشحن السريع ومقاومة للماء مع حماية بطبقة Gorilla Glass 6. بالنسبة للسعر الهاتف لم تفصح الشركة عنه بعد كما هو الحال مع Xperia 1 II.

المصدر

Engadget