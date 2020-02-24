مايكروسوفت تكشف رسمياً عن مواصفات Xbox Series X الفنية

كشفت مايكروسوفت عن المواصفات الفنية الرسمية لجهاز الألعاب الجديد Xbox Series X والتي تميزت بتحسينات كبيرة في الرسوميات وسرعة المعالج وتقنيات التخزين.

يستفيد جهاز الألعاب الجديد من تصميم معالج Zen 2 من AMD ومعمارية RDNA2 غير المتوفرة بعد على الحواسب الشخصية والتي تعطي قوة معالجة أربعة أضعاف مقارنة مع Xbox One وحوالي 12 تيرافلوب من قدرة معالجة الرسوميات وهي ضعف إمكانيات Xbox One X وأربعة أضعاف إمكانيات Xbox One ما يعطي تجربة لعب مميزة.

من ناحية التخزين استخدمت الشركة أقراص SSD بتقنية NVMe والتي تسرع من زمن التحميل. وتستخدم مايكروسوفت مسرّع DirectX Raytracing، ما يعطي واقعية أكبر للرسوميات خاصة في الانعكاسات مثل الضوء ومناظر واقعية.

واستخدمت الشركة تقنية استئناف سريعة للغاية تتيح العودة للعبة من نقطة التوقف بدون الحاجة للانتظار وظهور شاشات تحميل.

أيضاً أجرت الشركة تحسينات من أجل خفض زمن الانتظار في الاتصالات اللاسلكية مع القبضة حيث تتم مزامنة المدخلات بشكل مباشر مع عرضها على الشاشة وهناك تحسين في دقة واستجابة قبضة التحكم.

كما تعاونت مايكروسوفت مع منتدى HDMI ودعم HDMI 2.1 والشركات المصنعة لأجهزة التلفاز لدعم وضع خفض زمن الانتظار ALLM ومعدل التحديث المتغير VRR من أجل ضبط الشاشة لتعمل في وضع أقل زمن انتظار لعرض الصورة، وكذلك مزامنة معدل التحديث ليتوافق ما بين اللعبة والشاشة.

ومن حيث سرعة الإطارات وألعاب التصويب فإن إكس بوكس الجديد يدعم 120 إطار في الثانية ويتيح للمطورين تجاوز الحدود القياسية القديمة للحصول على رسوميات واقعية وأسرع.

هذا كان من حيث العتاد، أما من حيث الألعاب فإن الجهاز الجديد يدعم التوافقين مع أربعة أجيال من أجهزة إكس بوكس وهو يشمل حتى Xbox 360 كما يدعم الألعاب الموجودة في خدمة Xbox Game Pass وبالتطور الكبير للعتاد فإنها ستبدو بشكل أفضل.

أخيراً يدعم إكس بوكس ميزة التوزيع الذكي وهي إحدى تقنيات الشراء المتقاطع Cross-Buy. ما ييعني يمكنك شراء الألعاب مرة واحدة ولعبها على كافة أجهزة إكس بوكس المتوافقة ولا داعي لشراء نسخة جديدة خاصة بالأجهزة الأحدث، أي يمكنك لعب ألعابك القديمة على الجهاز الجديد,