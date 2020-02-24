فيس بوك تُطلق خدمتها Creator Studio كتطبيق مستقل على أندرويد و iOS

Creator Studio هو تطبيق يوفر مجموعة من الأدوات المصممة لتبسيط وتخطيط وتحليل المحتوى المنشور على شبكة فيس بوك.

أعلنت فيس بوك مؤخرًا عن تطبيقها الجديد Creator Studio والمتاح على كلٍ من نظامي تشغيل أندرويد و iOS، ومن خلاله سيتمكن الناشرون والمبدعون من إدارة محتوى صفحاتهم، الذي لم يكن متاحًا من قبل إلا من خلال الموقع الرسمي للشبكة على الويب، بالتالي مع هذه الأداة سيتوفّر لمنشئي المحتوى القدرة على عرض المنشورات المنشورة والمحررة أو المخطط نشرها مباشرة على هواتفهم.

كما وسيُتيح التطبيق الجديد تحرير عناوين وأوصاف مقاطع الفيديو وتحليل مقاييس الصفحة ونشرها، كذلك مقاييس الحفظ والتوزيع من أجل تحسين الاستراتيجيات وتقديم محتوى مستهدف إلى جمهورك، فضلًا عن إمكانية مراقبة وإدارة التعليقات والرسائل من الأشخاص الذين يتفاعلون مع المحتوى، مع الإشارة أن التطبيق لن يسمح لك بإنشاء منشورات، إلا أنه يتضمن معظم الميزات التي يُقدّمها الموقع.

أخيرًا، تطبيق Creator Studio متاح للتحميل مجّانًا سواء على أندرويد أو iOS كما ولا يتضمن أي عمليات شراء داخلية، ويكفي للاستفادة منه أن يكون جهازك الأندرويد يعمل مع إصدار 5.0 فأحدث أو جهازك الآيفون والآيباد يعمل بإصدار iOS 9.0 فأحدث.

تحميل تطبيق CreatorStudio على نظام تشغيل أندرويد.

تحميل تطبيق CreatorStudio على نظام تشغيل iOS.