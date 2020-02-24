سوني تكشف عن Xperia 1 II أول هواتفها من الجيل الخامس (فيديو)

كشفت شركة سوني عن أول هواتفها الداعمة للجيل الخامس والذي جاء باسم Xperia 1 II بإشارة إلى قدرة الكاميرا عبر الإضافة الأخيرة II التي طالما استخدمتها سوني في سلسلة كاميراتها الاحترافية.

يأتي Xperia 1 II بشاشة OLED قياس 6.5 بوصة تدعم 4K ودقة HDR ومعدل تناسب جانبي 21:9 وتررد 90 هيرتز؛ ليكون متماشي مع سلسلة هواتفها ذات الشاشة السينمائية التي تتميز بشكلها الطولي والمناسبة لمشاهدة العروضات.

ويملك الهاتف كاميرا ثلاثية جميع عدساتها بمستشعر Zeiss بدقة 12 ميجا بكسل مغطاة بطبقة مضادة للانعكاس؛ لكن مع اختلاف على مستوى فتحة الغالق ونطاق التغطية، فأتي الكاميرا بعدسة 24 مم وفتحة غالق f/1.7 بتغطية 82 درجة لمجال الرؤية وعدسة 70 مم وفتحة غالق f/2.4 وتغطية 34 درجة والأخيرة 16 مم وفتحة غالق f/2.2 وتغطية 124 درجة. كما أن هناك مستشعر ToF لتعزيز التقريب.

أما كاميرا السلفي تتموضع في ثقب في الشاشة وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة غالق f/2.0 بتغطية لمجال الرؤية 84 درجة، وعززت سوني مواصفات Xperia 1 II بدعمه بتقنية صوت محيطي 360 درجة ومكبرات صوت أمامية كما أنه يملك منفذ للسماعات 3.5 مم.

يأتي الدور الآن للعتاد الداخلي للهاتف الذي يعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 865 بمودم 5G بالطبع متوافق مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت؛ بالإضافة لمنفذ ذاكرة تخزين خارجية microSD بحد أقصى 1 تيرا بايت ودعم بطاقتي SIM ويحمل بطارية 4000 ملي أمبير ستدوم لوقت أطول حسب ما صرحت الشركة وفقاً لتحسيناتها الجديدة عليها.

السعر والتوفر في السوق

لم تكشف الشركة بعد عن السعر بينما المعلومات المؤكدة أنه سيتم إطلاقه في ربيع العام الجاري بثلاثة ألوان مختلفة وهي: الأسود والأبيض والأرجواني.

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المصدر

Soney