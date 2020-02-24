جديد التطبيقات: One Shade لتحسين لوحتي الإشعارات والإعدادات السريعة

One Shade هو تطبيق جديد على أندرويد يمكن الاستعانة به لتخصيص لوحة الإشعارات ولوحة الإعدادات السريعة.



هناك العديد من التطبيقات يمكن الاستعانة بها في مجال تخصيص لوحتي الإشعارات والإعدادات السريعة، One Shade أحدث هذه التطبيقات على متجر جوجل بلاي، حيث يُوفّر معه قائمة بالإشعارات ومساحة من الإعدادات السريعة تمتاز بنمط حديث وكامل وقابل للتخصيص، والأهم من ذلك دون الحاجة إلى رومات مخصصة أو الحاجة إلى صلاحيات الروت.

ومن بين الميزات الرئيسية، نجد إمكانية اختيار التنسيق والألوان وتلقي الإشعارات وقراءتها وتأجيلها أو تجاهلها والرد على الرسائل مباشرةً، وأجدر بالإشارة، أنه تم استلهام سمات بطاقات الإشعارات من إصدار أندرويد 10، لذلك من الممكن أيضًا اختيار صورة مفضلة ليتم عرضها كخلفية، في حين تتكيف الألوان الديناميكية مع غلاف ألبوم الموسيقى الذي يتم تشغيله.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث مع تطبيق One Shade تستطيع تخصيص لوحة الإعدادات السريعة على نطاق واسع بلون مختلف للخلفية أو المقدمة من لوحة التبديل والقدرة على تغيير لون مُمرر السطوع، بالإضافة إلى سماحه بتغيير تخطيط شبكة الإعدادات السريعة والاختيار من بين الأشكال المختلفة للرموز وأكثر من ذلك بكثير.

أخيرًا، تطبيق One Shade متاح للتحميل بشكل مجاني، مع دعمه للإعلانات، وللتخلص من هذه الإعلانات والاستفادة من جميع مميزات التطبيق عليك شرائه، ويكفي للاستفادة منه أن يعمل جهازك الأندرويد بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق OneShade على أندرويد.