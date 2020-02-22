مايكروسوفت تعيد تصميم أيقونات نظام تشغيلها ويندوز 10

تصميم جديد يصل أيقونات التطبيقات في نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 بعد صياغة تصميم أيقونات أوفيس.

قامت شركة مايكروسوفت بإعادة تصميم أيقونات حزمة أوفيس خلال العام الماضي ضمن خطوة لإضفاء لمسة أكثر سلاسة على التطبيقات، وبعد تلك الخطوة لم تكتفي الشركة بذلك، حيث أعلنت عن تصميم جديد لأيقونات نظام تشغيل ويندوز 10 بشكل كامل بالتعاون مع جميع أقسام المنتجات والتطبيقات والمصممين في الشركة.

بعد أوفيس، ستبدأ إعادة التصميم بالظهور على تطبيقات ويندوز الأساسية مثل الساعة، المنبه، الحاسبة، التقويم، وتطبيق البريد الإلكتروني من مايكروسوفت.

وسيلها إعادة تصميم للمنتجات والخدمات التي تقدمها مايكروسوفت من خلال تطبيقاتها على نظام تشغيل ويندوز 10 الأكثر استخدامًا على الحواسيب.

تصل التصميم الجديدة للأيقونات ضمن تحديثات التطبيقات والبرامج على نظام التشغيل، وقد بدأت بالفعل بالوصول إلى مشتركي Windows Insider، على أن تصل باقي المستخدمين بالتدريج مع الوقت. حيث من الطبيعي أن تصل المستخدمين العاديين بعد عدة أسابيع من إطلاقها لمستخدمي Insider.

على الجانب الأخر، فقد قامت مايكروسوفت بتحديث النظام بشكل عام لحل عدة مشاكل؛ منها مشكلة تطبيق ون درايف التي كانت تتسبب في توقف التطبيق واستهلاك نسبة كبيرة من طاقة المعالج المركزي، وكذلك مشكلة عدم عمل النظام مع الأجهزة الافتراضية مع بعض التطبيقات، بجانب مشكلة تتعلق بعدم عمل قائمة ابدأ بشكل طبيعي، وأخرى تتعلق بالشاشة الخضراء.

التحديثات السابقة طبعًا ظهرت لحل مشاكل واجهها مستخدمي Windows Insider، وبالتالي ستصل المستخدمين العاديين بشكلها السليم مستقبلًا دون أي مشاكل.

المصدر:

Windows Blog